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Paletli yüzmede tarihi başarı

Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Derin Toparlak, gümüş madalya alarak tarihi bir başarı kazandı.

Paletli yüzmede tarihi başarı

Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Derin Toparlak, gümüş madalya alarak tarihi bir başarı kazandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:50
Paletli yüzmede tarihi başarı

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamada, Derin Toparlak'ın paletli yüzmede büyüklerde Türkiye'ye uluslararası arenada ilk madalyasını kazandırdığı belirtildi.

Yunanistan'daki şampiyonada erkekler 1500 metre su üstü final mücadelesinde Derin Toparlak'ın, 12 dakika 35 saniyeyle gümüş madalyaya uzandığı ifade edildi. Ukrayna'dan Oleksi Zakharov'un 12 dakika 27 saniyeyle Avrupa şampiyonu olduğu, bronz madalyayı ise Rusya'dan Alexey Shaftgulin'in 12 dakika 39 saniyeyle kazandığı aktarıldı.

Serbest Dalış Milli Takımı'na da seçilen başarılı sporcu Derin Toparlak, geçen hafta İstanbul'da yapılan Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası'nda da gümüş madalya kazanmıştı.

TSSF Başkanı Şahin Özen, Derin Toparlak'ın önemli bir başarı yakaladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Derin ile paletli yüzme büyüklerde ilk kez uluslararası bir madalyaya imza attık. Onun başarısı ile Türkiye olarak gurur duyuyoruz. Gerçekten çok heyecan verici bir başarı bu. Gençlerimiz her geçen gün kendilerini aşıyorlar. Diğer su altı sporları branşlarımızda yakaladığımız uluslararası başarılara son yıllarda paletli yüzme ile yenilerini ekliyoruz. Paletli yüzmede gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonluklarımız var. Büyüklerde ilk kez bu başarıyı yakaladık. Derin'i tebrik ediyorum, onu alkışlıyorum."

Anahtar Kelimeler:
Paletli Yüzme
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