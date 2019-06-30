Ozan Kabak Schalke 04'te

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04 Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ozan Kabak'ın en başarılı genç oyunculardan olduğuna işaret edilerek kendisiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Schalke 04, daha önce Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak'ı kadrosuna dahil etti.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04 Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ozan Kabak'ın en başarılı genç oyunculardan olduğuna işaret edilerek kendisiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.