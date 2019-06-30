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Ozan Kabak Schalke 04'te

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Schalke 04, daha önce Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak'ı kadrosuna dahil etti.

Ozan Kabak Schalke 04'te

Almanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Schalke 04, daha önce Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak'ı kadrosuna dahil etti.

30 Haziran 2019 Pazar 22:34
Ozan Kabak Schalke 04'te

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Schalke 04 Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Ozan Kabak'ın en başarılı genç oyunculardan olduğuna işaret edilerek kendisiyle anlaşmaya varıldığı bildirildi.

FC Schalke 04@s04_en

Anahtar Kelimeler:
Ozan Kabak
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