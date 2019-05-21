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Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, Bundesliga'da "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülünün adayları arasında yer aldı.

Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, Bundesliga'da "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülünün adayları arasında yer aldı.

Editör
Editör
21 Mayıs 2019 Salı 02:09
Ozan Kabak Bundesliga'da 'yılın genç oyuncusu' adayı
İstanbul

Bundesliga'nın internet sitesinde gerçekleştirilen oylamada, ligde ilk sezonunu geçiren futbolcular için verilen "yılın en iyi genç oyuncusu" ödülüne 7 isim aday gösterildi.

Stuttgart'tan milli futbolcu Ozan Kabak ile Arjantinli Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Fransız Evan Ndicka, Fortuna Düsseldorf'tan Belçikalı Dodi Lukebakio, Hoffenheim'dan İngiliz Reiss Nelson, Borussia Dortmund'dan Faslı Achraf Hakimi ve Nürnberg'den Brezilyalı Matheus Pereira, ödüle aday gösterilen oyuncular oldu.

Ozan Kabak, daha önce de Hertha Berlin'den Marko Grujic ve Eintracht Frankfurt'tan Almamy Toure'nin önünde mart ayının en iyi genç oyuncusu seçilmişti.

Bu sezon Stuttgart'ta 15 maça çıkan 19 yaşındaki savunma oyuncusu Ozan Kabak, 3 gol attı.

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