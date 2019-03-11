Otomobilde off-road sezonu Ankara'da açılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, off-road yarışının ilki 16-17 Mart'ta Ankara Offroad Kulübünün (ANDOFF) ev sahipliğinde Çankaya ilçesindeki Mühye mevkisinde gerçekleştirilecek.

Yarışma 16 Mart Cumartesi günü saat 12.30'da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ismini taşıyan orman etabı ile başlayacak. 17 Mart Pazar günü geçilecek 1,5 kilometre uzunluğundaki seyirci etabı ise saat 10.00'da başlayacak.

Şampiyonanın ilk etabına farklı illerden 40'a yakın ekibin katılması bekleniyor. Aralarında yeni takımlar ve yeni araçların da yer aldığı katılımcılar, zorlu engellerden oluşan etapları hatasız geçerek, rakiplerinin önünde kupaya uzanmak için mücadele edecek.

ANDOFF Başkanı Kemal Şahin, kendisinin de mücadele edeceği organizasyon için ekip olarak yoğun mesai harcadıklarını belirtti. Şahin, yardım ve emeğini esirgemeyen tüm paydaşlara teşekkür ederek, yarışmacılara başarılar diledi.