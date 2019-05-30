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Otizmli yüzücü 3 yıla 28 madalya sığdırdı

Eskişehir'de 19 yaşındaki otizmli Ufuk Muammer Özkan, üç yıl önce başladığı yüzme sporunda yurt içinde katıldığı şampiyonalarda 16'sı altın 28 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Otizmli yüzücü 3 yıla 28 madalya sığdırdı

Eskişehir'de 19 yaşındaki otizmli Ufuk Muammer Özkan, üç yıl önce başladığı yüzme sporunda yurt içinde katıldığı şampiyonalarda 16'sı altın 28 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:02
Otizmli yüzücü 3 yıla 28 madalya sığdırdı
Eskişehir

Hollanda'da dünyaya gelen ve hem rehabilitasyon hem de sosyal çevreye uyum için 5 yaşındayken yüzmeyle tanışan Özkan, 2016'da ailesiyle Eskişehir'e yerleştikten sonra babasının isteğiyle yüzme branşına yöneldi.

Babası Civan Özkan'ın antrenörlüğünde haftada 6 gün toplam 11 saat idman yapan genç sporcu, katıldığı Türkiye ve bölge şampiyonalarında sırtüstü ve serbest yüzme branşlarında 16'sı altın, 5'i gümüş, 7'si bronz 28 madalya kazanmaya başardı.

Umut Çiçekleri Özel Sporcular Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Ufuk Muammer Özkan, ay-yıldızlı formayı giyip Türkiye'yi yurt dışında da temsil etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Sırtüstü ve serbest stilde çok başarılı"

Başarılı sporcunun babası ve antrenörü Civan Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 5 yaşındayken rehabilitasyon amacıyla başladığı yüzmeyi 2016 yılından bu yana lisanslı sporcu olarak sürdürdüğünü söyledi.

Ufuk'un, rehabilitasyon amacıyla yüzerken, bazı ailelerin özel gereksinimli çocuklarını yarışmalara teşvik ettiğini gördüklerini aktaran Özkan, "Biz de özel sporcular için yapılan yarışmalara girmek için çalışmalara başladık. Daha sonra yarışmalara katıldık. Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesine ait iki havuzda haftada 6 gün toplam 11 saat antrenman yapıyoruz. Ufuk, sırtüstü ve serbest stilde çok başarılı." dedi.

Özkan, oğlunun, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun milli yüzücü adayı olduğu bilgisini verdi.

Oğlunun, yüzme sporuna başladıktan sonra adeta bambaşka biri olduğunu vurgulayan Özkan, "Yüzmeyle daha da sosyalleşti, kendine güveni arttı. Otizmli çocuklarla ilgilenmek genellikle zordur ancak yüzmeyle Ufuk çok iyi yerlere geldi. Herkesle rahatlıkla iletişim kurabiliyor. En büyük problemi, konuşamaması." diye konuştu.

Umut Çiçekleri Özel Sporcular Kulübü Başkanı Aysel Mahmutoğlu ise kulüp bünyesinde bazı branşlarda 12 özel gereksinimli sporcu bulunduğunu dile getirdi.

Ufuk'u çok başarılı, sosyal ve cana yakın olarak nitelendiren Mahmutoğlu, "Onun yeri bizde çok farklı. Örnek bir sporcu." ifadelerini kullandı.

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