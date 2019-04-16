Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96809
ALTIN
238.201
DOLAR
5.8058
STERLİN
7.5811
EURO
6.5539
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri güvenlik ortaklığımız kadar güçlü olmalı
Bakan Albayrak: Türkiye-ABD ekonomik ilişkileri...
Trump'a kendi partisinden rakip çıktı
Trump'a kendi partisinden rakip çıktı
Bakan Akar: F-35'lerle ilgili çalışmalarımız sürüyor
Bakan Akar: F-35'lerle ilgili çalışmalarımız...
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 152 gözaltı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: 152...
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın söndürüldü

Olimpiyatlarda yarışlara sıcaklık ayarlaması

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların sıcak havadan ve tropik fırtınadan etkilenmemesi için bazı yarışlar erken saate alındı.

Olimpiyatlarda yarışlara sıcaklık ayarlaması

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda sporcuların sıcak havadan ve tropik fırtınadan etkilenmemesi için bazı yarışlar erken saate alındı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Nisan 2019 Salı 17:59
Olimpiyatlarda yarışlara sıcaklık ayarlaması

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, yaz mevsiminde düzenlenecek oyunlarda aşırı sıcak hava ya da şiddetli tropik fırtınalardan sporcuların etkilenmemesi amacıyla maraton koşusunun sabah saat 6'da başlayacağı açıklandı. 

Triatlon, ragbi ve dağ bisikletinde de program değişikliğine gidilen oyunlarda, erkekler 50 kilometre yarışı sabah 5.30'da başlayacak.

Sıcak hava ve fırtınalar nedeniyle 1964 Tokyo Olimpiyatları 10-24 Ekim tarihlerinde düzenlenmişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları ise 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak. 

Anahtar Kelimeler:
Olimpiyat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da tenis şöleni yaşanacak
İstanbul'da tenis şöleni yaşanacak
'Hesaplarımız puan açısından tuttu'
'Hesaplarımız puan açısından tuttu'
Toldo ile Emre Belözoğlu 14 yıl sonra buluştu
Toldo ile Emre Belözoğlu 14 yıl sonra buluştu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim