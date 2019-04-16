Olimpiyatlarda yarışlara sıcaklık ayarlaması

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın organizasyon komitesinden yapılan açıklamada, yaz mevsiminde düzenlenecek oyunlarda aşırı sıcak hava ya da şiddetli tropik fırtınalardan sporcuların etkilenmemesi amacıyla maraton koşusunun sabah saat 6'da başlayacağı açıklandı.
Triatlon, ragbi ve dağ bisikletinde de program değişikliğine gidilen oyunlarda, erkekler 50 kilometre yarışı sabah 5.30'da başlayacak.
Sıcak hava ve fırtınalar nedeniyle 1964 Tokyo Olimpiyatları 10-24 Ekim tarihlerinde düzenlenmişti. 2020 Tokyo Olimpiyatları ise 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde yapılacak.