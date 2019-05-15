Okul koridorunda fark edilen Fatma atletizmde iddialı

Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuduğu sırada koridorda koşarken beden eğitimi öğretmeninin fark etmesi sonucu atletizme yönlendirilen 19 yaşındaki Fatma Bizek, bu branşta çeşitli dereceler kazandı.

Atletizm antrenörü Aslan Çakmak'la tanışan Bizek, 3 yıl önce Kütahya'da yapılan Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası'nda birinci oldu, ardından aynı yıl Çekya'da gerçekleştirilen 11. Dünya Yıldızlar Dağ Koşusu Kupası'nda ikincilik elde etti.

1 Mayıs'ta Kütahya'da gerçekleştirilen Gediz Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi olan Bizek, 18 Mayıs'ta Romanya'da yapılacak Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'na katılacak milli takıma girmeyi başardı.

"Şu an hedefim Balkan Şampiyonluğu"

Final Temel Liseleri'nde eğitimini sürdüren Fatma Bizek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerde Türkiye'yi temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Önemli hedefler peşinde olduğunu dile getiren Bizek, "Romanya'da yapılacak yarışmaya gitmeye hak kazandım. Burada hem bireysel hem takım halinde şampiyon olmayı hedefliyoruz. 2024'teki olimpiyatlara gitmeyi arzuluyorum. Tüm çalışmalarımı buna göre yapıyorum." dedi.

"Türkiye'yi atletizmde iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyorum ve şu an hedefim Balkan Şampiyonluğu." ifadesini kullanan Bizek, uluslararası şampiyonalarda Türk bayrağını dalgalandırarak İstiklal Marşı'nı okutmanın en önemli amacı olduğunu kaydetti.