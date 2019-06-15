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Okçulukta Türkiye dünya ikincisi

Hollanda'da gerçekleştirilen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay takım kategorisinde Türkiye, ikinci oldu.

Okçulukta Türkiye dünya ikincisi

Hollanda'da gerçekleştirilen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay takım kategorisinde Türkiye, ikinci oldu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:55
Okçulukta Türkiye dünya ikincisi

Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler makaralı yay takım kategorisinde Türkiye, gümüş madalya aldı. 

Hollanda'nın 's-Hertogenbosch kentinde düzenlenen organizasyonun altıncı gününde Evren Çağıran, Süleyman Araz ve Muhammed Yetim'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı, finalde Güney Kore ile karşılaştı.

Güney Kore'ye 235-233 yenilen milli takım, dünya ikincisi oldu.

Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk'tan oluşan Makaralı Yay Kadın Milli Takımı ise bronz madalya mücadelesinde Hindistan'a 229-226 yenilerek dördüncü sırada yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
OkçulukDerece
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