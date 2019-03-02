Okçulukta 2018'in en iyileri ödüllerini aldı

SAMSUN (AA) - Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından 2018 yılının en iyi okçuları seçilen milli sporcular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz ile yılın antrenörü seçilen Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, ödüllerini aldı.

Samsun'da devam eden 2019 Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda, 2018 yılının "En iyi klasik yay kadın sporcusu" Yasemin Ecem Anagöz ile "En iyi klasik yay erkek sporcusu" ile "En iyi çıkış yapan sporcu" seçilen Mete Gazoz'a ödülleri verildi.

"2018 yılının en iyi antrenörü" seçilen Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'e de törende ödülü takdim edildi.



Yılın en iyi okçularına ve antrenörüne ödüllerini Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener ile Avrupa Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Dünya Okçuluk Federasyonu 1. Başkan Vekili Mario Scarzella verdi.