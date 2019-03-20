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'Off-road yarışçılarının kalbi kayağın merkezinde atacak

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu, yurt içi ve dışından 210 aracın yer alacağı "Uluslararası Macera Off-Road Oyunları"na ev sahipliği yapacak.

'Off-road yarışçılarının kalbi kayağın merkezinde atacak

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu, yurt içi ve dışından 210 aracın yer alacağı "Uluslararası Macera Off-Road Oyunları"na ev sahipliği yapacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
20 Mart 2019 Çarşamba 12:08
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'Off-road yarışçılarının kalbi kayağın merkezinde atacak

Kış turizminin önemli merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, Türkiye'nin 42 şehri ve 3 ülkeden 210 aracın yer alacağı "Uluslararası Macera Off-Road Oyunları"na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Her yıl özellikle kış sezonunda Türkiye'nin birçok kenti ile Rusya ve İran gibi ülkelerden binlerce turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi, tatilcilerin beğenisini kazanıyor.

Gondol, yamaç paraşütü, gece kayağı gibi birçok etkinlikle misafirlerini ağırlayan Palandöken, hafta sonu, yurt içindeki 42 şehrin yanı sıra Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan gelecek 210 aracın yer alacağı off-road yarışlarına ev sahipliği yapacak.

Organizasyon, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü tarafından düzenlenecek.

Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, AA muhabirine, hafta sonu önemli bir organizasyona ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

Organizasyon için hazırlıkların sürdüğünü belirten Toptaş, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde ilk kez düzenleyeceğimiz oyunların parkurunu yapıyoruz. 2 bin ve 800 metre olmak üzere iki ayrı parkurumuz olacak. 2 bin metrede off-road araçları, 800 metrede ise ağır araçların mücadele edeceği parkurları hazırlıyoruz." dedi.

İki gün sürecek organizasyonun ödül töreniyle son bulacağını anlatan Toptaş, "İlk kez Palandöken'de kayak ve snowboard haricinde motorlu spor yarışları yapılacak. 2 bin 200 metrenin üzerindeki bu alanda araçlar kıyasıya mücadele edecek." diye konuştu.

Yüksek rakımda gece de yarışacaklar

Yarışlarla Palandöken'in farklı bir özelliğinin ortaya çıkacağını dile getiren Toptaş, "Türkiye'de daha önce yapılan off-road yarışlarında ortalama bin ya da bin 500 rakımın üzerine çıkılmamış ve gece yarışları yapılmamıştır." bilgisini verdi.

Toptaş, şunları kaydetti:

"Motor sporları olarak yaz aylarında 3 binin üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Palandöken'de birçok faktör öne çıkıyor ve biz de burada motorlu sporların yapılıp, bu alanın kullanılabileceğini göstermek istiyoruz. Kış aylarında yaptığımız faaliyetlere bir yenisini ekleyip, buraya gelenlere Erzurum ve Palandöken'in tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Düzenleyeceğimiz organizasyona tüm halkımızı bekliyoruz."

Kulüp üyesi Bahri Bozkurt da pistlerdeki eksiklerin giderilmesi için son hazırlıkların sürdüğüne değinerek, "Erzurum kış turizmiyle anılan bir yer. Asıl amacımız, kayak ve snowboard gibi kış sporlarının yapıldığı yerde başka spor dallarının da yapılabildiğini göstermek." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Off-Road
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