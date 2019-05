Fernando Buesa Arena'da yarın oynayacakları Anadolu Efes maçının antrenmanı öncesi Jan Vesely, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 gündür sakatlığı bulunan ve Dörtlü Final'de oynamasına şüpheyle bakılan Vesely, sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haberi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi iyi hissediyorum. Takımla bir iki antrenmana çıktım. Tabii yarın maçtan önce bileceğiz sahada nasıl olacağımı. 5 senedir Obradovic'le çalışıyorum. Çok fazla şey değiştirdiğini söyleyemem. Obradovic'in ne istediğini biliyorum. Bu yüzden sahada olacaklara hazırım."

Anadolu Efes'le oynayacakları maça da değinen Vesely, "Onlarla bu sezon 6 maç oynadık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kim daha çok isterse yarın o kazanacak." diye konuştu.

Melih Mahmutoğlu: "Artık iş tamamen biz oyuncuların üzerinde"

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, yarın kazanarak yeniden final maçı oynamaya hak kazanmak istediklerini dile getirdi.

İspanya'da güzel bir ortam olduğunu anlatan Melih, "Artık iş tamamen biz oyuncuların üzerinde. Her şey şu an takım için iyi gidiyor. Artık sahaya çıkıp en iyimizi vermek bizim elimizde. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Burası farklı olacak. Kazanan finale kalacak, sonuçta tek maç. Çekişmeli ve zor bir maç bekliyorum. İyi mücadele eden ve az hata yapan takım finale kalacaktır. Taraftarımız da her yerde çoğunluğu sağlıyor. İnşallah yarın da coşkulu bir taraftarımız olur ve birlikte finale kalırız." değerlendirmesini yaptı.

Vesely ve Kalinic antrenmanda

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları soru işareti olan Vesely ve Nikola Kalinic, takımla antrenmana katıldı.

Antrenmanda yer alan iki ismin de Anadolu Efes maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Joffrey Lauvergne, koltuk değnekleriyle geldiği salonda takım arkadaşlarını kenarda oturarak izledi ve destek verdi.

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Zeljko Obradovic, rakibi için, "Layık oldukları için buradalar. Tüm yaptıkları için onları tebrik ediyorum." dedi.

Yarınki Anadolu Efes maçı öncesinde Buesa Arena Spor Salonu'nda yaptıkları son antrenmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Obradovic, "Anadolu Efes'in Dörtlü Final'e kalması benim için sürpriz olmadı. Tüm sezon çok iyi oynadı. Çok zorlu olan Barcelona play-off serisini de iyi oynadı. Barcelona iyi bir takım ama onu eleyip Dörtlü Final'e kalmayı başardılar. Layık oldukları için buradalar. Tüm yaptıkları için onları tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Anadolu Efes maçı için "Her şeyimizi vermeye çalışacağız. Çünkü zor bir maç olacak." diyen sarı lacivertlilerin Sırp başantrenörü, rakibinin "kaliteli ve iyi düzey bir basketbol oynadığının" altını çizdi.

Fenerbahçe'nin 5 sezondur art arda Dörtlü Final'de oynuyor olmasının önemli bir istatistik olduğunu vurgulayan Obradovic, "Fenerbahçe bunun için çalışan bir kulüp. Başkanımızdan tüm yöneticilerimize, her zaman yanımızda olan taraftarımıza ve oyuncularımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Takımındaki oyuncularının son durumunu da değerlendiren Obradovic, şunları söyledi:

"Sakat oyuncularımızdan dolayı elbette mutlu değiliz ama yapacak bir şey yok. İyi çalışıyoruz. Şansımız var ki Jan Vesely ve Nikola Kalinic takıma döndüler. 2-3 antrenman yaptılar. Bakalım yarın neler yapabilecekler."

Obradovic ayrıca bir antrenör için bir takımda devamlılığının çok önemli olduğunu kaydederek, Fenerbahçe'de 2013 yılından bu yana görev yapmasından dolayı bu sezon elde ettiği başarıların kendisi açısından daha kolay olduğunu ifade etti.

Diğer yandan yarı finalin diğer eşleşmesi "Real Madrid-CSKA Moskova" maçını değerlendiren Obradovic, "Birbirini çok iyi tanıyan iki takım. Sır yok. İlginç bir maç olacak." görüşünü savundu.