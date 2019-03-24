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Neslihan Yiğit'ten bronz madalya

Milli badmintoncu, Orleans Masters Turnuvası'nda tek kadınlarda üçüncü oldu.

Neslihan Yiğit'ten bronz madalya

Milli badmintoncu, Orleans Masters Turnuvası'nda tek kadınlarda üçüncü oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mart 2019 Pazar 13:16
Neslihan Yiğit'ten bronz madalya

Orleans Masters Badminton Turnuvası'na katılan milli sporcu Neslihan Yiğit, tek kadınlarda bronz madalya elde etti.

Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da düzenlenen organizasyonda Neslihan, ilk turda ABD'li Crystal Pan, ikinci turda da Endonezyalı Choirunnisa Choirunnisa'yı yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde Japon Ayumi Mine'yi 2-0 yenen Neslihan, yarı finalde İskoç Kirsty Gilmour engelini geçemedi.

Gilmour'a 25-23, 17-21 ve 12-21'lik setlerle 2-1 yenilen milli badmintoncu, üçüncü oldu.

Anahtar Kelimeler:
Badminton
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