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Mustafa Denizli görevinden ayrıldığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Mustafa Denizli görevinden ayrıldığını açıkladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Editör
Editör
14 Mayıs 2019 Salı 23:04
Mustafa Denizli görevinden ayrıldığını açıkladı



 

İstanbul

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Deneyimli teknik adam, lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yayımlanan mektubunda, "Hayatımda ilk defa koyduğum hedefin, sonuç ile bağdaşmadığına büyük bir üzüntüyle tanıklık ediyorum. Hiçbir başarı veya başarısızlık sana güvenen ve yol arkadaşın olan yönetim, taraftar idari ve teknik yardımcılarım tüm kulüp çalışanlarım ile kurduğum iyi ilişkilerin zedelenmesine sebebiyet vermemeli. Dolayısıyla bu iyi ilişkiler çerçevesinde görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa'da koydukları büyük hedeflere ligin ikinci yarısı itibarıyla ulaşamadıklarının altını çizen Denizli, şunları kaydetti:

"Bu durum başta şahsım olmak üzere, takımımda ve yönetimimizde olumsuz bir psikolojik ortamın oluşmasına sebebiyet vermiştir. Bütün kariyerim süresince, hep büyük düşünerek hedeflerimi gerçekleştirdim. Ve hayatımda ilk defa koyduğum hedefin, sonuç ile bağdaşmadığına büyük bir üzüntüyle tanıklık ediyorum. Hiçbir başarı veya başarısızlık sana güvenen ve yol arkadaşın olan yönetim, taraftar idari ve teknik yardımcılarım tüm kulüp çalışanlarım ile kurduğum iyi ilişkilerin zedelenmesine sebebiyet vermemeli. Dolayısıyla bu iyi ilişkiler çerçevesinde görevimden bugün itibarıyla ayrılıyorum. Bu süreçte benimle birlikte yol alan başta sayın başkanımız, yönetim kurulumuz, idari ve teknik kadrolarımız, taraftarlarımız, tüm kulüp çalışanlarımıza ve elbette futbolcularıma teşekkürlerimi sunuyorum."

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