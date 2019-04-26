Mustafa Cengiz'den hakem açıklaması: Büyük bir infial var

1905 Kültür Sanat Spor Derneğinin, Türk Telekom Stadı'ndaki üye katılım törenine katılan Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor ile deplasmanda yapacakları karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ın ismini vermeden yaptığı açıklamada, "Özellikle bir hakemin deplasmandaki bir maça atanmasına dair büyük bir infial var. Bu tepkiyi de anlayışla karşılıyorum. Biz hep lehimize de hatalar yapılmamasını diledik. Bundan hoşnut olmayız. Haksız alınan bir puan, bir mal, bir edinim, herhangi bir bedel size bu dünyada da döner. Bunun için adaletli, gördüğünü çalan, üst üste ve kasıtlı hatalar yapmayan yönetimler diliyoruz." diye konuştu.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, genç hakemleri desteklediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hakem camiasında arkadan gelen genç nesil var, onları çok destekliyorum. Bizim aleyhimize de hatalar yapabilirler. Ancak bunu ısrarlı hale getirmesinler. Bu genç hakemlerimizin desteklenmesini istiyoruz. Onlara şans verilmesini istiyoruz. Ben isimlerini bile bilmiyorum. Önerdiğim herhangi bir hakem de yok. Savunduğumuz bir tek şey var; dürüstlük, şeffaflık ve samimiyet. Biz bundan yanayız. Başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz, adil, dürüst ve oyuna hile karıştırılmayan ölümüne bir yarıştan yanayız. Bu anlamda bütün rakiplerime çok saygılıyım. Hiçbirini hafife almam."

Cengiz, Atiker Konyaspor ile yapacakları maçta hakemle ilgili bir endişelerinin olup olmadığına yönelik soruyu, şöyle yanıtladı:

"Bir algı oluşturuluyor, bu çok tehlikeli. Bir hakem, bir takımın hakemi gibi lanse ediliyor. Bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmiyor. Ben 'bu hakemler bizden yanadır, bizim lehimize de hata yapsın' demiyorum. Lehimize de hata olmasın. Bizim lehimize hata yapan hakemi siz çok uzun süre dinlendirip, aleyhimize hata yapan hakemi ertesi hafta maça verirseniz ben bunun adını koyamamam. Bunun adının konmasını kamuoyuna bırakırım. Ben edepli, efendi ve sakin olanların hakkının yenmesinden yana değilim. Bunu sadece Galatasaray için değil, bütün takımlar için söylüyorum."

"Bir yerde şampiyonluk varsa Galatasaray orada vardır"

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında mücadelesini sürdürdüğünü aktaran Cengiz, "Bir yerde şampiyonluk varsa, Galatasaray orada vardır. İnşallah orada ipi göğüsleme hedefine doğru yürüyecektir. Bütün rakiplerine saygı duyarak, inşallah bu mücadelesine kazasız, belasız ve dış engelsiz devam edecektir. Ancak birileri oyuna hile, haksızlık katarsa biz asla onlardan yana değiliz." ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, törende 1905 Kültür Sanat Spor Derneğinin yeni üyelerine beratlarını takdim etti.