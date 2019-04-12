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MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, ABD'nin ev sahipliğinde 14 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, ABD'nin ev sahipliğinde 14 Nisan Pazar günü düzenlenecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Nisan 2019 Cuma 09:43
MotoGP'de heyecan ABD'de sürecek

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın üçüncü yarışı, ABD'nin ev sahipliğinde 14 Nisan Pazar günü düzenlenecek. 

Teksas eyaletindeki Austin kentinde bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde düzenlenecek yarışın sıralama turları, yarın TSİ 22.10'da gerçekleştirilecek. Yarış ise 14 Nisan Pazar günü TSİ 22.00'de 20 tur üzerinden yapılacak.

MotoGP'de sezonun ilk yarışını, Ducati takımının İtalyan pilotu Andrea Dovizioso, ikinci yarışı ise Repsol Honda takımının İspanyol sürücüsü Marc Marquez kazandı.

Sezonun üçüncü yarışı öncesinde pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 45 puan 

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 41

3. Valentino Rossi (İtalya): 31

4. Alex Rins (İspanya): 24

5. Danilo Petrucci (İtalya): 20

Anahtar Kelimeler:
MotoGP
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