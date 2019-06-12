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Milliler bayraklarla karşılandı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'na moral vermek için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni yapıldı.

Milliler bayraklarla karşılandı

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı'na moral vermek için İstanbul Havalimanı'nda karşılama töreni yapıldı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 09:52
Milliler bayraklarla karşılandı

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda İzlanda'ya 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Saat 08.30'da İstanbul Havalimanı'na inen uçak, apronda "follow me" araçları eşliğinde körüğe yanaştı.

Ay-yıldızlı kafileyi İGA çalışanları Türk bayraklarıyla karşıladı. Apronda bekleyen iki itfaiye aracının arasına Türk bayrağı asıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile yönetim kurulu üyeleri de aynı uçakla İstanbul'a geldi.

Havalimanı çalışanları ile yolcular milli futbolculara yoğun ilgi gösterdi. Bazı çalışanlar futbolcularla fotoğraf çektirdi. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek takdim edildi.

Takım kaptanı Emre Belözoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İzlanda karşısında galip gelmek istediklerini ancak bunun gerçekleşmediğini ifade ederek, grup elemelerinde gelecek maçları kazanmak istediklerini söyledi.

Belözoğlu, İzlanda'daki havalimanında açıklama yaptığı sırada mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattığı kişinin bazı gurbetçiler tarafından bulunarak, kendisinden özür dilemesine ilişkin videonun anımsatılması üzerine, söz konusu görüntüleri izlediğini ve çok şaşırdığını belirtti.

Milli takım kafilesi, pasaport kontrolünden geçtikten sonra havalimanından otobüsle ayrıldı.

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MilliTakımDöndü
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