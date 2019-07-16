Milli yelkenci Okyanus Arıkan dünya üçüncüsü

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 06-16 Temmuz tarihlerindeki organizasyonda 65 ülkeden 255 sporcu mücadele etti.

Optimist Milli Takımı sporcusu Okyanus Arıkan (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü), kızlarda 232 puanla üçüncülük madalyasını boynuna taktı.

Genel kategoride Can Ertürk (Göztepe Spor Kulübü Yelken Şubesi) ise 12 yarış sonunda aldığı 96 puanla dördüncülük elde etti.

Şampiyonayı, Alp Namdar 65'inci, Mert Aydoğan 99'uncu ve Mustafacan Öztuncel (A.R.M Urla Yelken Gençlik ve Spor Kulübü) 130'uncu sırada tamamladı.