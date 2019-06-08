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Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu

Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Fergana Women's Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu

Uluslararası Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Fergana Women's Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

08 Haziran 2019 Cumartesi 15:08
Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde şampiyon oldu

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Fergana Women's Turnuvası'nda çiftler kategorisinde şampiyon oldu.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın Fergana kentinde gerçekleştirilen 25 bin dolar ödüllü Fergana Women's turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Berfu, Özbek partneri Nigina Abduraimova ile birlikte finalde Isabella Bozicevic-Ksenia Laskutova çiftiyle karşılaştı.

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda karşılıklı kazanılan setlerin ardından galibi tie-break belirlerken, kritik oyunda daha az hata yapan Berfu-Nigina ikilisi 1 saat 6 dakika sonunda 4-6, 6-1, 10-3'le şampiyonluğu elde etti.

Profesyonel kariyerinin 7. çiftler zaferine ulaşan Berfu Cengiz, İsrail'de düzenlenecek 25 bin dolar ödüllü W25 Akko Turnuvası'nda mücadele edecek.

Anahtar Kelimeler:
TenisŞampiyonBerfu
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