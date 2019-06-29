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Milli sporculardan Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda madalya

Mısır'da düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Milli sporculardan Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda madalya

Mısır'da düzenlenen Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda milli sporcular, 2 altın, 6 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:40
Milli sporculardan Uluslararası Para Masa Tenisi Turnuvası'nda madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen turnuvada, klas 10 kategorisi bireyselde Merve Cansu Demir ile takımlarda Merve Cansu Demir-Neslihan Kavas ikilisi altın madalya kazandı.

Kadınlar bireyselde klas 9'da Neslihan Kavas, klas 3'te Hatice Duman, klas 7'de Kübra Korkut gümüş madalyaya ulaşırken, klas 3'te Nergiz Altıntaş bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler bireyselde klas 4'te Nesim Turan gümüş, klas 5'te Ali Öztürk bronz madalyaya uzandı. Klas 5 kategorisi takım müsabakalarında Nesim Turan-Ali Öztürk ikilisi, gümüş madalya kazanmayı başardı.

Kadınlarda Nergiz Altıntaş ve Hatice Duman'dan oluşan klas 3 takımı, gümüş madalya aldı.

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Milli Sporcular
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