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Milli motosikletçiler dünya pistlerinde

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Asrın Rodi Pak, 12-14 Nisan tarihlerinde Hollanda, ABD ve İspanya'da piste çıkacak.

Milli motosikletçiler dünya pistlerinde

Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu ve Asrın Rodi Pak, 12-14 Nisan tarihlerinde Hollanda, ABD ve İspanya'da piste çıkacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Nisan 2019 Perşembe 11:55
Milli motosikletçiler dünya pistlerinde

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre Toprak ve Bahattin Hollanda'da, Can ABD'de, Asrın Rodi de İspanya'da damalı bayrağı görmeye çalışacak.

Toprak Razgatlıoğlu'nun Türkiye'yi temsil ettiği Dünya Superbike Şampiyonası’nda sezonun 4. ayağı Hollanda'da 12-14 Nisan tarihlerinde koşulacak.

Turkish Pucetti Takımı ile mücadele eden milli sporcu, 4,5 kilometrelik Assen Pisti'nde yarın serbest antrenmanlara katılacak.

Superpole'de 13 Nisan Cumartesi günü yarışacak Toprak'ın, 21 turda oluşan ilk yarışı da aynı gün TSİ 15.00'te start alacak. Şampiyonanın ikinci yarışı ise 14 Nisan Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.

Can Öncü ABD'de

Moto3 Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden Can Öncü de 12-14 Nisan'da ABD'deki 5,5 kilometrelik Americas Pisti'ne çıkacak.

Red Bull KTM Ajo Takımı ile mücadelesini sürdüren milli motosikletçi yarın serbest antrenmanlarda pistte olacak.

Sıralama yarışlarının 13 Nisan Cumartesi günü yapılacağı şampiyonada sezonun 17 turdan oluşan 3. yarışı ise 14 Nisan Pazar günü TSİ 19.00’da başlayacak.

Bahattin Sofuoğlu Assen Pisti'nde

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'ndaki Türk sporcu Bahattin Sofuoğlu da 12-14 Nisan tarihlerinde, Hollanda’daki 4,5 kilometrelik Assen Pisti'nde ikinci ayak yarışına katılacak.

Turkish Pucetti Takımı ile Türkiye temsil eden genç yarışçı yarın serbest antrenmanlar, 13 Nisan Cumartesi günü de Superpole müsabakasına çıkacak. Sezonun 12 turluk ikinci mücadelesi ise 14 Nisan Pazar günü TSİ 16.15’te start alacak.

Asrın Rodi Pak İspanya'da pistte olacak

Asrın Rodi Pak ise bu sezon İspanya Superbike Şampiyonası ESBK’da mücadele edecek.

Sezonun ilk yarışı İspanya’nın 4,4 kilometrelik Jerez Pisti'nde yapılacak. Türk motosikletçi 7 ayaktan oluşan uluslararası şampiyonada Stratos Yamaha Takımı ile başarıya ulaşmaya çalışacak.

Asrın Rodi, yarın serbest antrenmanlarda, 13 Nisan Cumartesi günü de sıralama antrenmanlarında ter dökecek.

16 turluk sezonun açılış yarışı da 14 Nisan Pazar günü TSİ 15.00’te start alacak.

Anahtar Kelimeler:
Motorsiklet
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