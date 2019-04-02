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Milli karateciler yurda döndü

İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Karate Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

Milli karateciler yurda döndü

İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Karate Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
02 Nisan 2019 Salı 10:40
Milli karateciler yurda döndü

İspanya'nın Guadalajara kentinde düzenlenen 54. Avrupa Karate Şampiyonası'nı 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamlayan Karate Milli Takımı, Türkiye'ye döndü.

Şampiyonada bütün milli karatecilerin madalya kazandığı kafileyi, Atatürk Havalimanı'nda sporcuların aileleri karşıladı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihe geçen bir sonuç aldıklarını belirterek, "Allah herkese böyle güzellikler nasip etsin. Avrupa Şampiyonası'nda 51 ülke vardı ve bu ülkeler içerisinde en çok madalya alarak ülkemize dönmek nasip oldu. Kafiledeki herkes madalya ile dönmüş oldu, bu da tarihimizde ilk defa yaşandı. Bu işe ilk başladığımızda hayalimiz buydu. İnşallah üzerine koyarak olimpiyatlarda güzel sonuçlar almak için bu ekiple çalışmalara devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na en çok kotayı Türkiye'nin almaya yakın olduğunu vurgulayan Delihasan, "Şu anda Japonlardan sonra 2020 için en çok kotaya yakın olan ülke biziz. Bunu korumamız lazım. Süreç devam ediyor. 2020'ye kadar puan müsabakalarında iyi sonuçlar elde etmemiz gerekiyor Bu şampiyonanın bir özelliği daha vardı, sonuçlardan sonra Avrupa Oyunları kadrosu netleşecekti. Yanlış hesaplamadıysak bizim planlarımıza göre, 12 sıkletin 11'inde Avrupa Oyunları'na katılma hakkı elde ettik. O da bizim için bir prestij olacak. Orada da geçen dönem olduğu gibi başarılı olmak istiyoruz. En nihai hedefimiz ise Tokyo'da bayrağı göndere çektirebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım antrenörü Levent Aydın da tüm takımın madalya almasıyla bir hayali gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Allah'a çok şükür takımda bulunan bütün sporcular madalya ile döndü. Bunun için çok mutlu olduk. Orada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu da yaptığımızı sanıyoruz. Kalbimiz, gönlümüz, ruhumuz ile bunu başarmak için çalıştık." diye konuştu.

Kadınlar 55 kilo kumitede gümüş madalya alan ve havalimanında 3 yaşındaki kızı Derin tarafından karşılanan Tuba Yakan ise çok mutlu olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemize, Avrupa ikinciliği getirdiğim için çok mutluyum. Ayrıca tüm takımımız madalya ile döndü. Bu da bizi çok mutlu etti. Ülkemize genel klasmanda ikinciliği getirdik, bütün ülkelere karşı güzel mücadeleler verdik ve İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Hepimiz çok mutluyuz. Hedeflerimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Altın madalya kazanan Erkek Kumite Milli Takımı'nda yer alan Alparslan Yamanoğlu da çok güzel bir başarı yakaladıklarını dile getirerek, "Bu bir rekor. Sanıyorum ki hiçbir branşta bu kadar başarılı bir şekilde ve mutlu bir kafile ile ülkemize kimse dönmemiştir. Herkesin boynunda madalya var ve herkesin yüzü gülüyor." şeklinde konuştu.

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Millikarete Takımı
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