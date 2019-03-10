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Milli güreşçilerden birer altın, gümüş ve bronz madalya

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın 6. gününde Türk sporcular serbest stilde birer altın, gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli güreşçilerden birer altın, gümüş ve bronz madalya

Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın 6. gününde Türk sporcular serbest stilde birer altın, gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mart 2019 Pazar 22:40
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Milli güreşçilerden birer altın, gümüş ve bronz madalya

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 97 kiloda İbrahim Çiftçi finalde Rus Shamil Alievic Musaev ile karşılaştı. Rakibini 7-4 mağlup eden İbrahim, altın madalya kazandı.

Avusturyalı Simon Hartman'ı 15-2 ve Ukraynalı Adlan Bataev'i 5-0 yenerek finale yükselen Ramazan Sarı ise 79 kilo finalinde Rusya'dan Radik Valiev'e yenilerek gümüş madalyada kaldı.

57 kiloda yarışan Şaban Kızıltaş da Rumen Razvan Kovacs'ı 7-5 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu sonuçların ardından Türkiye, serbest stilde birer altın, gümüş ve bronz madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, şampiyonada diğer sıkletlerde kazanılanlarla toplamda 2 altın, 4 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 15 madalyaya ulaştı.

Şampiyonada yarın 86 kiloda Arif Özen altın, 92 kiloda Erhan Yaylacı bronz madalya mücadelesi verecek. 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, 61 kiloda Selahattin Sert, repesaj maçlarına çıkacak.

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Milli Güreş
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