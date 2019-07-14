Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
97098
ALTIN
260.298
DOLAR
5.7330
STERLİN
7.1459
EURO
6.4543
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana sırt dönmek, tutsaklığa boyun eğmek demek'
'Doğu Akdeniz'e sırt dönmek vatana...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'leri alarak barışı ve milli güvenliğimizi garantiye almaya çalışıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'leri alarak barışı...
Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya
Milli güreşçi Taha Akgül'den altın...
TBMM 15 Temmuz özel gündemiyle toplanacak
TBMM 15 Temmuz özel gündemiyle...

Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, erkekler 125 kilo finalinde ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 5-1 yenerek altın madalya kazandı

Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, erkekler 125 kilo finalinde ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 5-1 yenerek altın madalya kazandı

14 Temmuz 2019 Pazar 13:35
Milli güreşçi Taha Akgül'den altın madalya

47. Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda milli sporcu Taha Akgül, ABD'li Nicholas Edward Gwiazdowski'yi 5-1 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, üçüncü gün maçlarıyla devam edildi.

Serbest stil 125 kiloda mücadele eden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu Taha Akgül, altın madalya maçında Gwiazdowski ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada rakibine 5-1 üstünlük kuran Taha Akgül, altın madalyanın sahibi oldu.

İki bronz madalya

Organizasyonda yapılan üçüncü gün müsabakalarında milli sporcular Cengizhan Erdoğan ile Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya kazandı.

Cengizhan Erdoğan, serbest stil 65 kilo müsabakasında Hindistanlı Sonba Tanaji Gongane karşısında sayı tuşuyla 10-0 galip gelerek bronz madalyanın sahibi oldu.

İki milli sporcunun karşı karşıya geldiği serbest stil 79 kilo müsabakasında ise Muhammet Nuri Kotanoğlu, Abdülkadir Özmen'i 5-2 yenerek bronz madalyayı boynuna taktı.

125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Fatih Çakıroğlu ise üçüncülük karşılaşmasına çıkmadı. Milli sporcunun maça çıkmaması üzerine bronz madalyayı Hindistanlı Sumit Malik aldı.

Son Güncelleme: 14.07.2019 13:45
Anahtar Kelimeler:
TahaAkgül
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Wimbledon'da perde Federer-Djokovic finaliyle kapanıyor
Wimbledon'da perde Federer-Djokovic finaliyle kapanıyor
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden aday
Beşiktaş'ta Tevfik Yamantürk yeniden aday
İrem Yaman ve Nafia Kuş'tan altın madalya
İrem Yaman ve Nafia Kuş'tan altın madalya
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim