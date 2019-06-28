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Milan'a Avrupa'dan men cezası

İtalya temsilcisi Milan, finansal fair play sorumluluklarını yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nden men cezası aldı.

Milan'a Avrupa'dan men cezası

İtalya temsilcisi Milan, finansal fair play sorumluluklarını yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nden men cezası aldı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:32
Milan'a Avrupa'dan men cezası

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Milan, Finansal Fair Play (FFP) yükümlülüklerini yerine getiremediği gerekçesiyle gelecek sezon Avrupa arenasından men edildi.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nce (CAS) yapılan açıklamada, UEFA tarafından yürütülen 2015-16-17 ile 2016-17-18 sezonları arasındaki iki ayrı inceleme döneminde Milan'ın FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

CAS'ın gözetiminde UEFA ve Milan arasında yapılan anlaşmanın ardından İtalya temsilcisinin gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nden men edilmesine karar verildi.

UEFA Avrupa Ligi'ne 2019-20 sezonunda Milan'ın yerine Torino'nun dahil edilmesi bekleniyor.

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MilanMen Cezası
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