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Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün yemeği

Bugün evlenecek Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Türk Kızılay aracılığıyla 16 bin ihtiyaç sahibine yemek verdi.

Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün yemeği

Bugün evlenecek Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Türk Kızılay aracılığıyla 16 bin ihtiyaç sahibine yemek verdi.

07 Haziran 2019 Cuma 14:55
Mesut Özil'den 16 bin kişiye düğün yemeği

Bugün evlenecek Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, Türk Kızılay aracılığıyla 16 bin ihtiyaç sahibine yemek verdi. 

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, Mesut Özil, kurumun Türkiye'deki 14 farklı aşevinden 14 bin, Suriye ve Türkiye'deki kamplarda kalan savaş mağdurlarına da 2 bin olmak üzere toplam 16 bin kişiye yemek verilmesi için bağışta bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Mesut Özil'in örnek bir davranışta bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mesut Özil kardeşimizi bu örnek davranıştan dolayı kutluyorum. Kızılay'a yaptığı bağışla 16 bin ihtiyaç sahibi için yemek çıkardık ve kendisinin ikramı olarak dağıtımını gerçekleştirdik. Bizleri ayakta tutan işte bu birlik ve beraberlik ile başkalarını da mutluluğumuza ortak ederek kardeşliği yayma duygusudur. Bilindiği gibi düğünlerimizde düğün yemeği çıkartılır. Bugün 16 bin kişi, Mesut Özil kardeşime ve sevgili eşine ömür boyu mutlu olmaları için dualarını gönderdi. Biz de Kızılay ailesi olarak kendilerine bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz."

Anahtar Kelimeler:
MesutÖzilDüğünYemekKızılay
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