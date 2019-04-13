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Mesut Bakkal: Yarından itibaren önümüzdeki maçlara hazırlanacağız

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, iyi mücadele etmelerine rağmen maçı kazanamadıklarını söyledi.

Mesut Bakkal: Yarından itibaren önümüzdeki maçlara hazırlanacağız

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 1-0 mağlup olan Bursaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, iyi mücadele etmelerine rağmen maçı kazanamadıklarını söyledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
13 Nisan 2019 Cumartesi 10:56
Mesut Bakkal: Yarından itibaren önümüzdeki maçlara hazırlanacağız

Bursaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, üç günlük bir çalışmayla karşılaşmaya çıktıklarını dile getirdi.

Maçın geneline bakıldığında istatistik olarak önde olduklarını belirten Bakkal, özellikle ilk yarıda iyi bir oyun sergilediklerini ifade etti.

Müsabakanın sonucunun böyle olmaması gerektiğini vurgulayan Bakkal, şöyle konuştu:

"Henüz 3 gündür çalışmamıza rağmen takımdan mücadele ve üretim anlamında inanılmaz tepkiler alıyorum. Maçta ikili mücadele konusunda öndeydik. Oyuncularımla maç sonu yaptığım toplantıda onlara, 'Siz böyle oynayın biz bu işin içinden çıkarız.' dedim. İyi niyetli bir takım var sahada. Özellikle kaleye yakın bölgede biraz daha dikkatli olabilseydik maç farklı olurdu. Ben mücadeleden memnunum. Talihsiz bir gol yedik. Yarından itibaren önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. Ben iyi olacağına inanıyorum. Üzülen ve yıkılan bir takım var sahada. Bu da bize iyi olarak dönecektir."

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