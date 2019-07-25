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Mersinli milli okçuların gözü altın madalyada

Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında altın madalya elde eden Mersinli iki milli sporcu, İspanya'da düzenlenecek Gençler Kadetler Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda da başarılarını sürdürmek istiyor.

Mersinli milli okçuların gözü altın madalyada

Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarında altın madalya elde eden Mersinli iki milli sporcu, İspanya'da düzenlenecek Gençler Kadetler Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda da başarılarını sürdürmek istiyor.

25 Temmuz 2019 Perşembe 12:21
Mersinli milli okçuların gözü altın madalyada

Almanya'da düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayak yarışmalarında altın madalya elde eden Mersinli iki milli sporcu, İspanya'da düzenlenecek Gençler Kadetler Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda da aynı başarıyı hedefliyor. 

Almanya'nın başkenti Berlin'de 1-7 Temmuz'da düzenlenen 4. ayak yarışmalarından altın madalyayla dönen 16 yaşındaki Ali Aydın ile 17 yaşındaki Samet Ak, yeni madalyalar kazanmak için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

Ali ve Samet, İspanya'da düzenlenecek olan Gençler Kadetler Açık Hava Dünya Şampiyonası'na Doğu Akdeniz'in sıcak havası ve bunaltıcı nemine rağmen yoğun tempoyla hazırlanıyor. 

Ali Aydın: Hedef altın madalya

Milli okçu Ali Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Berlin'de elde ettikleri başarının gurur verici olduğunu söyledi. 

Bu başarının önlerindeki şampiyonaya daha öz güvenle bakmalarını sağladığını anlatan Ali, emeklerinin karşılığını almanın güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını aktaran Ali, şöyle devam etti:

"İspanya'daki şampiyonada hem bireyselde hem de takımda madalya hedefliyoruz. Madalya alma şansımız yüksek. Büyüklerde bunu başarabiliyorsak, yıldızlarda da neden başarmayalım. Ülkemize başarıyla döndüğümüzde kendimizi çok mutlu ve gururlu hissediyoruz. Çünkü dünyaya İstiklal Marşı'mızı dinletiyoruz. Bu süreçte sadece önümüzdeki şampiyonaya değil 2020'deki olimpiyatlara da hazırlanıyoruz. Hedef altın madalya. Çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Yorucu bir o kadar da iyi ilerliyoruz."

Türkiye'deki ve dünyadaki şampiyonalara ayrım gözetmeden çalıştıklarına değinen Ali, amaçların en iyiye ulaşmak olduğunu dile getirdi.

Samet Ak: Rekor kırmayı hedefliyoruz

Samet Ak ise 7 yıldır okçulukla uğraştığını ve bu süre içerisinde birçok başarılarının olduğunu anlattı.

Berlin'deki başarının kendilerini kamçıladığını dile getiren Samet, "Günde en az 300-500 ok atarak hazırlanıyoruz. Disiplin içerisindeyiz. Büyüklerde bile derece alan sporcularız. Türkiye olarak bireyselde, takımda ve karışık takımda tüm madalyaları toplayacağız. Genç erkeklerde Türkiye rekoru kırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Antrenör Alper Coşar da iki sporcusuyla 5 yıldır çalıştığını ve güzel başarılara imza attıklarını belirtti.

Berlin'deki şampiyonada Türkiye'yi temsil eden 3 sporcudan ikisinin Mersinli olduğunu anımsatan Coşar, "Berlin'de alınan bu derece Türkiye Okçuluk Federasyonu tarihinde bir ilk. İlk defa dünya kupası şampiyonu olduk. Önümüzdeki şampiyonalarda da bu dereceleri elde etmek istiyoruz. Elde ettikleri başarı gurur verici. İyi bir mücadele ruhuyla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Okçuluk
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