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Medipol Başakşehir şampiyonluğa koşuyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftaya 8 puan farkla önde girdi.

Medipol Başakşehir şampiyonluğa koşuyor

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de son 10 haftaya 8 puan farkla önde girdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
04 Mart 2019 Pazartesi 12:21
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Medipol Başakşehir şampiyonluğa koşuyor

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 10 hafta kala liderlik koltuğunda oturan Medipol Başakşehir şampiyonluğa adım adım yaklaşıyor. 

En yakın rakibi Galatasaray'ın puan kaybetmesiyle aralarındaki farkı 8'e yükselten turuncu-lacivertliler, son 10 haftaya büyük bir avantajla giriyor.

Zorlu Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanını da Emre Belözoğlu ve Edin Visca'nın golleriyle geçen İstanbul ekibi puanını 54'e yükseltti.

İstanbul ekibi, 3. sıradaki Beşiktaş'ın 13, bir maçı eksik 4. sıradaki Trabzonspor'un ise 18 puan önünde yer alıyor. 

İkinci yarıda yalnızca 1 kez puan kaybetti

Sezonun ilk yarısını en yakın rakiplerinin 6'şar puan önünde zirvede tamamlayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarıda oynadığı 7 maçta 6 galibiyet alırken, yalnızca 1 kez berabere kalarak 2 puan kaybetti.

Bu maçların 5'inde kalesini gole kapatan İstanbul ekibi, 16 gol atarken, kalesinde ise yalnızca 3 gol gördü.

İkinci yarıda tek puan kaybını sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalarak alan turuncu-lacivertliler, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'u ise mağlup etmeyi başardı. 

Son 10 maçın 8'i İstanbul'da

Avrupa Kupası ve Ziraat Türkiye Kupası'na daha önce veda eden, yoluna tek kulvarda devam eden Medipol Başakşehir, kalan 10 maçının 8'ini İstanbul'da oynayacak.

Söz konusu 10 maçın 6'sını sahasında oynayacak turuncu-lacivertliler, 28. haftada Beşiktaş, 33. haftada ise Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İstanbul ekibinin, kalan 2 deplasmanı ise İstikbal Mobilya Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor. 

15 haftadır zirvede

Medipol Başakşehir ligde 15 haftadır zirvedeki yerini koruyor.

Altıncı haftada zirveye yükselen ancak 1 hafta sonra yerini Galatasaray'a kaptıran turuncu-lacivertliler 10. haftada yükseldiği liderlik koltuğunu ise bir daha bırakmadı. Abdullah Avcı'nın ekibi, bu sezon ligde geride kalan 24 maçın 16'sında zirvede yer aldı. 

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Başakşehir
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