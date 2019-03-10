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Medipol Başakşehir maç fazlasıyla puan farkını 11'e yükseltti

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Medipol Başakşehir maç fazlasıyla puan farkını 11'e yükseltti

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 yenen turuncu-lacivertli ekip, maç fazlasıyla Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Mart 2019 Pazar 22:31
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Medipol Başakşehir maç fazlasıyla puan farkını 11'e yükseltti

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi Robinho ve Stefano Napoleoni'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, maç fazlasıyla en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11'e yükseltti. 

Bu sezon 17. galibiyetini elde eden turuncu-lacivertli takım 57 puana ulaştı. Dokuzuncu yenilgisini alan Fenerbahçe ise 28 puanda kaldı.

Lider Medipol Başakşehir'in ardından ligde ikinci sırada yer alan Galatasaray'ın 24 maçta 46 puanı bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 25. hafta maçını pazartesi günü oynayacak. 

Üst üste 4. galibiyet

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe galibiyetiyle ligde üst üste 4. kez sahadan kazanarak ayrıldı.

Turuncu-lacivertli takım Antalyaspor, Bursaspor ve Evkur Yeni Malatyaspor'dan sonra Fenerbahçe'yi de yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

İstanbul ekibi, ligdeki yenilmezlik serisini de 11 maça yükseltti. Medipol Başakşehir, ligdeki son yenilgisini 14. haftada sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybederek almıştı.

Öte yandan, turuncu-lacivertli takım 3 maç sonra kalesinde gol gördü. 

Robinho 10 gole ulaştı

Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldızı Robinho, Süper Lig'de bu sezonki 10. golünü Fenerbahçe'ye attı.

Ligin ilk yarısında Demir Grup Sivasspor formasıyla 8 gol atan Robinho, turuncu-lacivertli takımda ikinci kez gol sevinci yaşadı ve toplam gol sayısını 10'a yükseltti.

Brezilyalı futbolcu, Medipol Başakşehir formasıyla ilk golünü ise Akhisarspor deplasmanında atmıştı. 

Serdar Taşçı sakatlandı

Medipol Başakşehir'de savunmada görev yapan Serdar Taşçı mücadelenin 13. dakikasında sakatlandı. Kasıklarını tutarak acı içinde yerde kalan Serdar sedyeyle kenara alındı.

Abdullah Avcı, 15. dakikada Serdar'ın yerine Joseph Attamah'ı oyuna sürdü.

Attamah, 73. dakikada Fenerbahçe'nin 1-1'lik eşitliği yakaladığı pozisyonda büyük bir hata yaptı. Attamah, kaleci Mert'e kafa ile geri pas atmak isterken kısa gönderdiği topu kapan Soldado, meşin yuvarlağı filelere yolladı.

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir Spor
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