Medipol Başakşehir Kaptanı Belözoğlu: Tek bir hedefim var o da Başakşehir'le şampiyonluk

Medipol Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalan 6 haftada da aynı ciddiyetle mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, "Aynı havada, aynı oynama isteğiyle bunu yapabilirsek inanıyorum, inşallah ligin bu sene şampiyonu biz olacağız. Ama futbol bu, karşımızdaki rakipler şampiyonluk alışkanlıkları, bu kültürleri olan rakipler. Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun bunlar çok iyi takımlar, iyi oyunculara sahipler. Bu yüzden işimizi sıkı tutup çalışmamız gerekiyor, her maçı ayrı ayrı hissetmemiz gerekiyor. Önümüzde şu an Rizespor maçı var. Kolay olmayacak, Rizespor iyi bir takım, ikinci yarının en güçlü ekiplerinden bir tanesi. Her maça bir final gözüyle bakıp inşallah ligin sonunda o kupayı kazanan taraf biz olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcu, "Medipol Başakşehir şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ederse Emre Belözoğlu'nu Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ederken görecek miyiz?" sorusuna, "Allah'a çok şükür yıllarca Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa kupalarında oynadım. İnanın büyük fotoğrafa baktığımda inşallah tek bir hedefim var, o da Başakşehir'le şampiyonluk yaşamak. Ondan sonrasını oturup konuşacak zamanımız inşallah olur. Çünkü ben de düşünmek istiyorum. Benim için de kolay bir süreç değil. Yıllar ilerliyor, yaş ilerliyor, sağ olsun İstanbul'da görüştüğümüz Toldo bizi övüyor ama 'içi beni yakar, dışı seni yakar' derler. Kolay olmuyor artık, eski yaşımda da değilim ama Allah nasip eder de bu sene şampiyon olursak sezon sonunda düşünecek ve fikrimi beyan edecek vaktim olacak." cevabını verdi.

"İlk yarıdaki oyunumuzu ne yazık ki bir golle sonuçlandırabildik"

Deneyimli futbolcu, geçen hafta sonunda Beşiktaş karşısında aldıkları 2-1'lik yenilgiyle ilgili olarak ise şu ifadeleri kullandı:

"İlk yarıdaki oyunumuzu ne yazık ki bir golle sonuçlandırabildik. Sonuçta yıllardır bu tecrübeye sahip oyuncuları bulunan ve kültürü olan bir takım Beşiktaş. Oyunu biraz daha önce koparabilecek skoru elde edebilseydik çok daha rahatlayacağımız bir ikinci yarı yaşayabilirdik ama ikinci yarıda bizden daha istekli daha kazanmak isteyen bir Beşiktaş vardı. Kazandılar, futbolun içerisinde bunlar var. Biz puan avantajımızı hala devam ettirmekle beraber, ligin kalan son 6 haftasında Beşiktaş maçının ilk yarısındaki oyunumuzu oynamaya devam etmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince yine bunu yapmaya çalışacağız. İnşallah sezon sonunda kupayı kazanan takım olmak adına..."

"Allah nasip ederse birçok şeyi değiştirebilecek bir şampiyonluk olabilir"

Emre Belözoğlu, "Medipol Başakşehir'in şampiyonluğu Türk futbolunda neleri değiştirebilir?" sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

"Kulüplerin ekonomik anlamda devletimize yüklemiş olduklarını düşündüklerimizde, otomatik olarak kendi taraftarlarına ve camialarına yüklediklerini düşündüklerimizde, Başakşehir bu anlamda mükemmel bir örnek olur, diye düşünüyorum. Kulübümüzün, ekonomisini doğru yöneten, doğru transferler yapan, doğru eğitimcileri olan ve hedefe gitme adına da saha içerisinde de doğru bir planlama yapan mükemmel bir örnek olduğunu düşünüyorum. O yüzden Allah nasip ederse birçok şeyi değiştirebilecek bir şampiyonluk olabilir."

"Bilinçli bir şekilde ülkemizi biraz farklı göstermeye çalışıyorlar"

Medipol Başakşehir Kaptanı, Inter'den eski takım arkadaşı Francesco Toldo ile İstanbul'da buluşmasının da kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Toldo'nun Türkiye ile ilgili merak ettiği sorulara da cevaplar verdiğini açıklayan Emre Belözoğlu, "Yıldız oyuncuların ülkemize gelip gitmesi, hem ülke futbolu adına hem de biz yıllarca birlikte oynadığımız için çok güzel duygular. Onlardan da ülkemizi dışarıdan gördükleri ile içine girdiğinde gördüklerinin ne kadar farklı olduğunu duymak aslında bir yandan bizi mutlu ederken bir yandan da ister istemez üzüyor. Ne yazık ki bilinçli bir şekilde ülkemizi, ülkemiz insanını biraz farklı göstermeye çalışıyorlar. Onlar da buraya gelip gördüklerinde hem bunun mutluluğunu hem de biraz şaşkınlığını yaşıyorlar. Francesco ile bu konulardan bahsettik." şeklinde konuştu.