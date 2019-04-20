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Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, 29. hafta maçında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
20 Nisan 2019 Cumartesi 10:17
Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur Rizespor

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde geride kalan 28 haftada 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önünde zirvede yer alıyor.

Süper Ligin ikinci yarısında oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor ise 37 puan ile 9. sırada bulunuyor.

Epureanu yok

Medipol Başakşehir'de Moldovalı stoper Alexandru Epureanu'nun sakatlığı sürüyor.

Deneyimli oyuncu, bu maçta da takımındaki yerini alamayacak.

Anahtar Kelimeler:
Başakşehir
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