Medipol Başakşehir'in konuğu Atiker Konyaspor

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek.

Ligde geride kalan 26 maçta 58 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Son iki maçını kaybeden Atiker Konyaspor ise 35 puan ve averaj ile 6. sırada bulunuyor.

Emre Belözoğlu ve Clichy sahalara dönüyor

Medipol Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan kaptan Emre Belözoğlu, Atiker Konyaspor maçında forma giyebilecek.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı sona eren deneyimli futbolcu Gael Clichy'nin de Atiker Konyaspor mücadelesinde sahada olması bekleniyor.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Alexandru Epureanu ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.