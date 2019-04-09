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Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut Tekdemir

Medipol Başakşehir'deki performansıyla dikkat çeken 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Mahmut Tekdemir, ön libero ve stoperde görev yapıyor.

Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut Tekdemir

Medipol Başakşehir'deki performansıyla dikkat çeken 31 yaşındaki deneyimli futbolcu Mahmut Tekdemir, ön libero ve stoperde görev yapıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 16:07
Medipol Başakşehir'in jokeri Mahmut Tekdemir

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'in kaptanlarından Mahmut Tekdemir, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı'nın joker oyuncularından biri oldu. 

Asıl mevkisi ön libero olan Mahmut, turuncu-lacivertli takımda stoperde de görev yapıyor.

Sezona ön liberoda başlayan 31 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu sezonun 15. haftasında oynanan Ankaragücü karşılaşması ile stoper pozisyonuna geçti.

Mahmut Tekdemir, Fas asıllı Portekizli stoper Manuel da Costa'nın devre arasında satılması ve Moldovalı oyuncu Alexandru Epureanu'nun da sakatlığı ile Abdullah Avcı'nın stoperdeki ilk tercihi konumuna geldi.

350. maç heyecanı

Bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Mahmut, Medipol Başakşehir'in en fazla maça çıkan oyuncusu unvanını da elinde bulunduruyor.

Deneyimli oyuncu, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir ile Süper Lig'de 278, Türkiye Kupası'nda 29, TFF 1. Lig'de 29 ve Avrupa kupalarında 13 maçta toplam 349 kez sahaya çıktı.

Mahmut, Spor Toto Süper Lig'de gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşması ile turuncu-lacivertli takımdaki 350. resmi maçını oynayacak.

Profesyonel hayatı Medipol Başakşehir'de geçti

Kariyerine İstanbul'un amatör takımlarından Eroğluspor'da başlayan ve daha sonra Damlaspor'a geçen Mahmut, 16 yaşında bugünkü adı Medipol Başakşehir olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 18 yaşında profesyonel sözleşmeye imza atan Mahmut, 13'ü A takımda olmak üzere 15 yıldır İstanbul ekibinin formasını giyiyor.

Profesyonel kariyerinde Medipol Başakşehir'den başka bir takımın formasını giymeyen Mahmut, İstanbul ekibinin Süper Lig'e çıktığı 2006-2007 ve 2013-2014 sezonlarında iki kez 1. Lig'de şampiyonluk sevinci yaşadı.

Milli Takım'da ilk milli maçına 27 yaşında çıktı

A Milli Takım'ın teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Arnavutluk ve Moldova'yı mağlup ettiği Avrupa Şampiyonası Eleme Grup maçlarında ilk 11'de görev yapan Mahmut, bu iki mücadelede de 90 dakika sahada kaldı.

Ay-yıldızlı formayı toplamda 10 kez terleten Mahmut, ilk maçına 31 Mart 2015'te Lüksemburg ile oynanan özel karşılaşmada 27 yaşında çıktı.

Başakşehir'de 3 yardımcı antrenörle takım arkadaşı

Mahmut Tekdemir, Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın yardımcılıklarını yapan üç isimle de eski takım arkadaşı.

Tecrübeli oyuncu, Avcı'nın yardımcılarından Recep Uçar, Orhan Ak ve Haluk Güngör ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da birlikte forma giymişti.

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Mahmut Tekdemir
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