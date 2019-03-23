Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99835
ALTIN
243.728
DOLAR
5.7445
STERLİN
7.6263
EURO
6.4830
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata tutundu
Down sendromlu Sümeyye jimnastikle hayata...
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi olmaya başladı
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi...
A Millilerden ilk galibiyet
Son Dakika
A Millilerden ilk galibiyet
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili yeni bir manipülasyon oluyor
TBMM Başkanı Şentop: Dövizle ilgili...
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de açıldı
Yerli otomotiv laboratuvarı Testtürk Kocaeli'de...

Medipol Başakşehir'den 'Hello Brother' mesajı

Turuncu-lacivertli kulüp, Yeni Zelanda'da geçen hafta yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Medipol Başakşehir'den 'Hello Brother' mesajı

Turuncu-lacivertli kulüp, Yeni Zelanda'da geçen hafta yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mart 2019 Cumartesi 08:58
Medipol Başakşehir'den 'Hello Brother' mesajı

Medipol Başakşehirli futbolcular, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçen hafta cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenleri unutmadı. 

Turuncu-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda, terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi'nin son sözü olan "Hello Brother" (Merhaba kardeşim) ifadesini, futbolcular Robinho, Stefano Napoleoni, Gökhan İnler ve Demba Ba tekrarladı.

Senegalli futbolcu Demba Ba videoda, "Yeni Zelanda'da yaşananlardan ötürü çok üzgünüm ve size başsağlığı diliyorum. Biliyorsunuz ki biz tek vücut bir toplumuz. Bütün kalbimizle sizinleyiz. Size en iyi dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Hello Brother
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'ın CAS'a sunduğu itiraz kabul edildi
Galatasaray'ın CAS'a sunduğu itiraz kabul edildi
Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
A Millilerden ilk galibiyet
A Millilerden ilk galibiyet
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim