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Mbaye Diagne rekora koşuyor

Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray forması altında attığı gollerle dikkati çeken Diagne, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırmaya çok yakın.

Mbaye Diagne rekora koşuyor

Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray forması altında attığı gollerle dikkati çeken Diagne, sarı-kırmızılı takımın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in rekorunu kırmaya çok yakın.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
21 Nisan 2019 Pazar 12:54
Mbaye Diagne rekora koşuyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Kasımpaşa ve Galatasaray forması altında attığı gollerle öne çıkan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, önemli bir rekoru kırmaya çok yakın durumda.

Sezona Kasımpaşa'da başlayan 27 yaşındaki Senegalli futbolcu, bu takımda ortaya koyduğu skorer performansla dikkatleri üzerine çekti ve devre arasında 10 milyon avro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer oldu.

Süper Lig'de şu ana kadar 28 kez ağları havalandırma başarısı gösteren Mbaye Diagne, kalan 5 haftada bir gol daha atması durumunda Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis'in rekorunu egale edecek.

Bafetimbi Gomis, geçen sezon sarı-kırmızılı takımda forma giydiği 33 lig maçında 29 kez topu filelere göndererek, "Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu" unvanını elde etmişti.

Kasımpaşa'da 20, Galatasaray'da 8 gol

Üst düzey kariyerinin en skorer dönemini geçiren Mbaye Diagne, bu sezon ligde 25 müsabakada 28 gol attı.

Senegalli futbolcu, sezona başladığı Kasımpaşa'da görev aldığı 17 lig maçında 20 kez gol sevinci yaşadı. Diagne, Galatasaray'da forma giydiği 8 karşılaşmada ise 8 kez topu filelere gönderme başarısı gösterdi.

Mbaye Diagne, Süper Lig'deki 28 golünün 11'ini penaltıdan kaydetti. Senegalli futbolcu, Kasımpaşa'da penaltılardan 6, Galatasaray'da ise 5 gol üretti.

Ligde 16 takıma gol attı

Diagne, Süper Lig'de bu sezon mücadele eden 18 takımın 16'sına gol atmayı başardı.

Senegalli futbolcu, ligde sadece eski takımı Kasımpaşa ile Göztepe karşısında skor üretemedi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa forması altında Galatasaray ile oynanan maçta bir gol atan Diagne, Medipol Başakşehir, Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarında ise ikişer kez ağları havalandırdı.

Mbaye Diagne, bu sezon Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı forma giydiği 2 müsabakada 5 kez topu filelerle buluşturdu.

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Mbaye
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