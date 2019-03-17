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Malatyaspor 7 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Malatyaspor 7 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mart 2019 Pazar 21:25
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Malatyaspor 7 hafta sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile MKE Ankaragücü arasında oynanan karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

8. dakikada Sacko'nun sağ kanattan altıpasa yaptığı ortada kaleci Farnolle, topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

12. dakikada sağ kanattan Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda, kaleciyi geçen topa arka direkte Robin Yalçın dokunamadı ve net bir pozisyondan yararlanamadı.

27. dakikada Pereira'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

37. dakikada Boyd'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajı geçen top kaleci Farnolle'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın hakemler ve iki takım futbolcuları sahaya, "Dirilişten kurtuluşa bir duruştur Çanakkale, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle yad ediyoruz" yazılı pankartla çıktı.

53. dakikada sağdan ceza sahasına giren Aleksic, Kulusic’in müdahalesiyle yer kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 55. dakikada penaltı atışını kullanan Adem Büyük, topu sol köşeden filelere gönderdi: 1-0

58 dakikada Evkur Yeni Malatyaspor, farkı ikiye çıkardı. Soldan Bülent Cevahir'in yaptığı ortada ceza sahası içinde Ömer Şişmanoğlu'nun kontrol edemediği topu Moke uzaklaştırmaya çalıştı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Guilherme, yerden yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0

72. dakikada MKE Ankaragücü farkı 1'e indirdi. Seth'in kısa kalan geri pasında araya giren Orgill, altıpas sol yan çizgisinden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1

80. dakikada Donald'ın ceza sahası solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yandan auta gitti.

83. dakikada ceza sahası içinden topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+3 dakikada MKE Ankaragücü mutlak bir golden yararlanamadı. Canteros’un ceza sahasına gönderdiği uzun pası İlhan Parlak kafayla altıpas gerisine indirdi, topla buluşan Kulusic’in yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+4. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Soldan topla ceza sahası içine giren Ömer Şimanoğlu'nun ortasını altıpas içindeki Ahmet Ildiz kaleye gönderdi. Kaleci Altay Bayındır'dan dönen top, Ahmet Ildız'in önünde kaldı. Bu futbolcu, şık vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1

Karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Y.Malatya-Ankaragücü
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