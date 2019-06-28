Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir, bu iş bitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 teslimat sürecindedir,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de liderlerle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi bir aksama söz konusu değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 mutabakatımızda herhangi...
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı adil olmak zorundasınız
ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye karşı...

'Madalyamı şehit ailelerine armağan ediyorum'

Belarus'ta süren 2019 Avrupa Oyunları'nda 74 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Soner Demirtaş, aldığı madalyayı şehit ailelerine hediye ettiğini söyledi.

'Madalyamı şehit ailelerine armağan ediyorum'

Belarus'ta süren 2019 Avrupa Oyunları'nda 74 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Soner Demirtaş, aldığı madalyayı şehit ailelerine hediye ettiğini söyledi.

28 Haziran 2019 Cuma 15:02
'Madalyamı şehit ailelerine armağan ediyorum'

Belarus'ta süren 2019 Avrupa Oyunları'nda 74 kiloda gümüş madalya kazanan milli güreşçi Soner Demirtaş, aldığı madalyayı şehit ailelerine hediye ettiğini söyledi.

Başkent Minsk'te düzenlenen şampiyonanın altıncı gününde gümüş madalya kazanan Soner Demirtaş, yaptığı açıklamada, "İlk oyunlarda Azerbaycan'da da gümüş madalya kazanmıştım, burada da aynısını aldım. Ülkeme bir madalya daha kazandırdığım için mutluyum. Hedefimiz tabii ki her zaman şampiyonluk. Mevlam ne nasip ettiyse ona şükretmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası öncesi iyi bir hazırlık geçirdiğini aktaran Soner, şunları kaydetti:

"Burada eksiklerimizi gördük. Hedefim dünya şampiyonasında ilk 5'e girip olimpiyat kotası almak. Biz buralarda rahat bir şekilde ülkemizi temsil edelim diye, ülkemizde birçok babayiğit şehit düşüyor. Bu madalyayı şehit ailelerine daha sonra da kendi aileme armağan etmek istiyorum."

Şampiyonada 57 kiloda bronz madalya elde eden Süleyman Atlı ise "Hedefim her zaman altın madalya. İnşallah dünya şampiyonasında altın madalya alıp olimpiyatlara katılmak istiyorum. Bizden desteğini esirgemeyenlere çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Madalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
75 yaşındaki halterci gözünü dünya şampiyonlğuna dikti
75 yaşındaki halterci gözünü dünya şampiyonlğuna dikti
Paletli yüzmede tarihi başarı
Paletli yüzmede tarihi başarı
Evin Demirhan'dan bronz madalya
Evin Demirhan'dan bronz madalya
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim