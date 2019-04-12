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Lider Medipol Başakşehir zorlu virajda

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Lider Medipol Başakşehir zorlu virajda

Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
12 Nisan 2019 Cuma 09:47
Lider Medipol Başakşehir zorlu virajda

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde geride kalan 27 maçta 61 puan toplayan turuncu-lacivertli ekip, en yakın rakibi Galatasaray'ın 6 puan önünde zirvede yer alıyor.

Son üç maçını kazanan Beşiktaş ise 50 puan ile 3. sırada bulunuyor.

Epureanu yok, Arda şüpheli

Medipol Başakşehir'de sakatlığı süren Moldovalı stoper Alexandru Epureanu bu maçta da takımdaki yerini alamayacak.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Atiker Konyaspor maçında forma giyemeyen Arda Turan, hafta içinde takımla çalışmalara başladı. Arda'nın, Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde netlik kazanacak.

İstanbul ekibinde sakatlığı süren Gökhan İnler'in ise kadroda olması beklenmiyor.

Anahtar Kelimeler:
Zorluviraj
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