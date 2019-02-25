Lider Medipol Başakşehir 3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir, konuk ettiği Bursaspor'u 3-0 yendi.

❮ ❯

İlk yarı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Caiçara'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Mossoro, ayak içiyle vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kaleci Muhammed'in solundan geçerek ağlarla buluştu: 1-0

34. dakikada gelişen Bursaspor atağında, Aytaç Kara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Sakho, altıpas içinde topa ayak koyamadı. Meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Arda Turan'ın pasında savunmanın arkasına hareketlenen Edin Visca, topla buluştu. Visca'nın ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda, kaleci Muhammed'in bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti: 2-0

42. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza sahası sağ köşesinden Sakho'nun altıpas içine gönderdiği topa Allano Lima yakın mesafeden ayak koydu. Meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

66. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Aytaç Kara'nın pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan, ceza sahasına girdi ve kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun sol ayak içiyle yaptığı vuruşta kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Medipol Başakşehir atağında Visca, ceza sahası içindeki Robinho'ya yerden pasını gönderdi. Brezilyalı oyuncunun gelişine çektiği şutta kaleci Muhammed direk dibinden topu kornere yolladı.

82. dakikada Bursaspor etkili geldi. Saivet'nin sağ köşeden ceza alanına ortasında altıpas önünde Aytaç Kara topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

90+1. dakikada Medipol Başakşehir, skoru 3-0'a getirdi. Turuncu-lacivertli ekibin hızlı gelişen atağında, sağ kanattan hızla ilerleyen Visca ceza sahasına girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Visca, boş pozisyondaki Demba Ba'ya pasını attı. Senegalli oyuncu da topu boş kaleye gönderdi.

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

3 puanı 3 golle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında lider Medipol Başakşehir, sahasında Bursaspor'u 3-0 yendi ve en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Turuncu-lacivertli ekip, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk ettiği Bursaspor'u Marcio Mossoro, Edin Visca ve Demba Ba'nın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla puanını 51'e yükselten lider Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray'ın 6 puan önünde yer aldı. Bursaspor ise 24 puan ve averajla 16. sıraya geriledi.

Oyun ilk yarıda durdu

Kar yağışı nedeniyle saha çizgilerinin zor görülmesi üzerine hakem Halis Özkahya, karşılaşmayı 21. dakikada durdurdu.

Görevliler tarafından saha çizgilerinin küreklerle belirginleştirilmesinin ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

VAR, ofsayt kararlarında devre dışı

Medipol Başakşehir ile Bursaspor arasında oynanan mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ofsayt kararlarında devre dışında kaldı.

Kar yağışı nedeniyle saha zemininin karla kaplı olması ve saha çizgilerinin net olmaması gerekçesiyle VAR'ın ofsayt kararlarında devreye giremediği belirtildi.

VAR'ın penaltı ve kırmızı kart kararlarında ise aktif olduğu kaydedildi.

Yenilmezlik serisi 9 maça çıktı

Lider Medipol Başakşehir, Bursaspor galibiyetiyle Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 9 maça yükseltti.

Söz konusu 9 maçta 6 galibiyet elde eden turuncu-lacivertli takım, son yenilgisini 1 Aralık 2018'de sahasında Demir Grup Sivasspor'a 1-0 kaybederek yaşamıştı.