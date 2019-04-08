Lider Başakşehir puan farkını yeniden 6'ya yükseltti

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir sahasında, Atiker Konyaspor'u 2-0 yendi.

18. dakikada Medipol Başakşehir'in attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) merkezinden gelen uyarı sonrasında iptal edildi. Mossoro'nun pasıyla Visca sağ kanatta topla buluştu. Son çizgiye inen Visca'nın yerden altıpas önüne çevirdiği topa Elia dönerek vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde, Mossoro'nun pası verdiği sırada Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.

29. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında, Robinho'nun ara pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Visca, ceza sahası içinde sağ çaprazda dar açıdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

32. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahasına sokuldu. İrfan'ın ceza yayı üzerinden sol ayağıyla çektiği şutta, top az farkla yandan auta gitti.

50. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Robinho, son çizgiden topu içeriye çevirdi. Kaleci Serkan'ı aşan topa Mossoro ayak koydu ve fileleri havalandırdı: 1-0



59. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Milosevic'in sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas önünde iyi yükselen Filipovic topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla arka direk dibinden dışarıya gitti.



69. dakikada Medipol Başakşehir farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan gelişen atakta Mossoro pasını ceza sahası içindeki Visca'ya verdi. Visca sağ çaprazdan önündeki rakibine rağmen topa çok sert vurdu. Meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0



76. dakikada konuk ekibin gelişen atağında Fofana'nın sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan seken ve ceza sahası dışına açılan topa Jevtovic gelişine çok sert vurdu, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere çeldi.



89. dakikada Atiker Konyaspor atağında Jevtovic'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Zuta'nın şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Paslaşılarak kullanılan kornerde Fofana'nın şutunda meşin yuvarlak Mert Günok'tan sekti. Yakın mesafeden Yatabare topa vuramadı, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



90. dakikada konuk ekibin atağında Zuta'nın yaklaşık 30 metreden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.



Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Son 10 maçta 8. galibiyet

Atiker Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 61'e çıkaran turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de son 7 haftaya Galatasaray'ın 6 puan önünde girdi.

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor galibiyetiyle Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 8. kez kazandı.



Son lig maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile berabere kalan turuncu-lacivertli takım, söz konusu süreçte Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi yendi. İstanbul ekibi, 21. haftada ise sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.