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Lakers'ın başkanı Magic Johnson istifa etti

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın başkanı Johnson, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Lakers'ın başkanı Magic Johnson istifa etti

NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın başkanı Johnson, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 11:11
Lakers'ın başkanı Magic Johnson istifa etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Los Angeles Lakers'ın başkanı Magic Johnson, görevinden istifa etti.

Basın toplantısı düzenleyen Johnson, 6 sezondur play-off'lara kalamayarak tarihinin en kötü dönemini geçiren Lakers'taki başkanlık görevinden istifa ettiğini belirterek, "Yeniden eski huzurlu zamanlara dönmek istiyorum. Bu işi kabul etmeden önceki kimliğimi geri istiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski yıldız basketbolcu Johnson, istifa kararını hür iradesiyle aldığını, kulübün sahibi Jeanie Buss ve genel menajeri Rob Pelinka'nın bu durumdan haberi olmadığını vurguladı.

Faal basketbol hayatı (13 sezon) boyunca sadece Lakers forması giyen Johnson, takımıyla 5 şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Üç kez NBA'in en değerli oyuncusu seçilerek adını kulübün efsane oyuncuları arasına yazdıran Johnson, 2017 yılından bu yana Lakers'ta başkanlık görevini sürdürüyordu.

Anahtar Kelimeler:
Magic Johnson
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