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Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mart 2019 Pazar 21:16
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Kupa Voley'de şampiyon Fenerbahçe

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley final maçında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-2 yenerek kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmaya iki takım da çok iyi başlarken, sarı-kırmızılı takım teknik molaya 12-11 önde girdi. Teknik molanın ardından toparlanan Fenerbahçe, ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sete Fenerbahçe, rakibine oranla daha iyi bir başlangıç yaparak teknik molaya 12-8 üstün girmeyi başardı. Set boyunca baskılı oyununu sürdüren sarı-lacivertliler 25-18 seti tamamladı.

Üçüncü sete ise Galatasaray daha iyi başladı. Rakibine göre daha atak oynayan sarı-kırmızılılar, teknik molaya 12-7 önde girdi. Set boyunca iyi oyununu sürdüren Galatasaray, seti 25-20 alarak durumu 2-1'e getirdi. 

Dördüncü sete iki takımda iyi başlarken, Fenerbahçe teknik molayı 12-9 aldı. Çekişmeli geçen seti geriden gelen Galatasaray 25-22 alarak durumu 2-2'ye getirdi.

Final setine iyi başlayan Fenerbahçe saha dönüşümünü 8-4 önde kapattı. Maçı bırakmayan sarı-lacivertliler seti 15-12 alarak kupanın sahibi oldu. 

Fenerbahçe şampiyonluk kupasını kaldırdı

Galatasaray'ı 3-2 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe, düzenlenen törenle kupasını aldı.

Kupa töreninde ilk olarak turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen Fenerbahçeli Salva Higaldo Oliva'ya Voleybol Federasyonu Mehmet Akif Üstündağ tarafından plaket verildi.

Törende, ikinci olan Galatasaray'ın oyuncularına madalyaları Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan tarafından takdim edildi.

Platforma çağrılan Fenerbahçeli oyunculara ise ilk olarak Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat tarafından madalyaları verildi.

Daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçeli futbolcuları tebrik ederek kupayı takım kaptanı Ulaş Kıyak'a verdi. 

Kupa seremonisinin ardından Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve sporcular fotoğraf çektirerek kupayı taraftarlarıyla birlikte kutladılar.

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Derbiden Fenerbahçe Şampiyon
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