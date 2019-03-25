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Kupa Voley'de şampiyon Eczacıbaşı

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Kupa Voley'de şampiyon Eczacıbaşı

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 07:57
Kupa Voley'de şampiyon Eczacıbaşı

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup eden Eczacıbaşı VitrA, kupanın sahibi oldu.

İlk sette Gibbemeyer'in sayılarıyla 10-6 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA karşısında Vargas ve Eda ile etkili olan Fenerbahçe Opet, teknik molaya 12-11 önde girdi. Eczacıbaşı VitrA'nın 19-18 öne geçtiği sette, üstünlüğü tekrar ele geçiren Fenerbahçe Opet, seti 25-23 kazandı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Ezgi ve Larson'la 7-5 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya da 12-8 önde girdi. Teknik moladan sonra farkı 6 sayıya (15-9) yükselten Eczacıbaşı VitrA, seti 25-17 üstün bitirdi.

Üçüncü sette Kim'le bulduğu sayılarla 9-5 üstünlük kuran Eczacıbaşı VitrA, 12-9 önde girdiği teknik moladan sonra 15-11 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe Opet farkı 2'ye indirmesine (17-15) rağmen üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-22 kazandı.

Dördüncü sete daha etkili başlayan Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 12-9 üstün girdi. Kalan bölümde rakibinin iyi oyununa rağmen üstünlüğünü sürdüren Eczacıbaşı VitrA, seti 25-20 aldı.

Karşılaşmayı 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, 2019 AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in sahibi oldu.

Eczacıbaşı VitrA kupasını aldı

Maçın ardından büyük coşku yaşayan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları, sevinçlerini kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarla paylaştı.

Müsabakadan sonra düzenlenen törenle madalyalarını alan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncularına, kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Yavuz Ölken verdi. Final maçının en değerli oyuncusu Eczacıbaşı VitrA'dan Tijana Boskovic oldu.

Final maçını kaybeden Fenerbahçe Opet'in voleybolcuları da madalyalarını ve ikincilik şiltini aldı.

19. kupa Eczacıbaşı VitrA'nın

Kadın voleybolunda 1994-1995 sezonundan itibaren Türkiye Kupası olarak organize edilen 2003-2004'ten itibaren 5 sezon yapılmayan organizasyon, 2008-2009'dan bu yana 2015-2016 sezonu hariç Süper Kupa ve Kupa Voley olarak düzenlendi.

Bu sene 19. kez düzenlenen organizasyonda Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'ndeki maçlarda 8 takım mücadele etti. Çeyrek finalde Nilüfer Belediyespor, yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta'yı saf dışı bırakan Eczacıbaşı VitrA, final maçında Fenerbahçe Opet'i 3-1 mağlup ederek 9. kez kupada mutlu sona ulaştı.

Eczacıbaşı VitrA, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2008-2009, 2010-2011 ve 2011-2012 sezonlarından sonra kupaya bir kez daha uzandı. Fenerbahçe Opet ise kupayı 4. kez müzesine götürme şansını değerlendiremedi.  


Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kupayı kazanan Eczacıbaşı VitrA'yı tebrik etti. 

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: 

"Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finalinde karşı karşıya gelen iki değerli kulübümüz Eczacıbaşı VitrA ve Fenerbahçe Opet, heyecan dolu bir maça imza attılar. Finalde gösterdikleri üstün performansla kupayı müzelerine götürmeyi başaran Eczacıbaşı VitrA'yı gönülden kutluyorum. Bu kıymetli başarıya imza atan oyuncuları, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

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Şampiyon Eczacıbaşı
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