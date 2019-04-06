Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Çınar: Son sözü sahada futbolcular söyleyecek

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Recep Çınar, "Anadolu takımları, İstanbul takımları için asla çantada keklik değil artık. Dolayısıyla Medipol Başakşehir maçında da sahaya kazanmak için çıkacağız." dedi.

Recep Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'un yarın Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacağı maçtan umutlu olduklarını söyledi.

İstanbul'a puan alma umuduyla gideceklerini belirten Çınar, "Medipol Başakşehir karşılaşması öncesi hem teknik adamlar hem de yöneticiler konuştu. Ancak son sözü sahada futbolcular söyleyecek. İnanıyorum ki onların son sözleri hem Konya'yı hem de Konyaspor camiasını memnun edecektir." diye konuştu.

Lige verilen aranın kendileri için son derece verimli geçtiğini vurgulayan Çınar, "İki haftalık dinlenme sürecinden en iyi şekilde yararlandığımız kanaatindeyim. Bunu da Medipol Başakşehir maçına hem oyun hem de skor olarak yansıtacağız diye düşünüyorum. Medipol Başakşehir, şampiyonluk mücadelesi veren bir takım. İçerisinde bulundukları durumdan, daha doğrusu stresten iyi yararlanabilirsek, bu maçın kazananı neden biz olmayalım? Bu karşılaşmadan tabii ki kazanarak ayrılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çınar, Türkiye'de "Üç büyükler" olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra, son dönemde Medipol Başakşehir'in de kadro yapısı ile ön planda olduğuna işaret ederek, "Bunu kimse inkar edemez ama futbol olarak baktığımız zaman, Anadolu takımları, İstanbul takımları için asla çantada keklik değil artık. Dolayısıyla Medipol Başakşehir maçında da sahaya kazanmak için çıkacağız. Rakibin artılarını iyi kontrol edip, eksiklerini de iyi değerlendirerek, bize yakışan mücadeleyi sahaya yansıtmak ve İstanbul'dan kazanan takım olarak dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"11 takımın da düşme tehlikesi var"

Alt sıralardaki takımlar arasındaki ligde kalma mücadelesini değerlendiren Çınar, şunları söyledi:

"Açık konuşmak gerekirse 8. sırada bulunan 34 puanlı Çaykur Rizespor'dan, 18. sıradaki 21 puana sahip Akhisarspor'a kadar 11 takımın da düşme tehlikesi var. Düşme riski bulunan takımlar arasında fikstür avantajı veya dezavantajı olanlar var. Mesela 34 puanlı takımlardan Çaykur Rizespor, Sivasspor, Kasımpaşa ve Alanyaspor, 33 puanlı Kayserispor, 31 puanlı Fenerbahçe ve Ankaragücü'ne oranla daha rahat. Ankaragücü'nün gerçekten çok zorlu bir fikstürü var. 28 puanlı Bursaspor ile 27 puanlı Göztepe'nin işi diğer takımlara göre çok daha kritik. 22 puanlı Erzurumspor ile 21 puanlı Akhisarspor'un bu lige tutunması hiç de kolay olmayacak."

Çınar, şampiyonluk mücadelesinin Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında geçeceğini, kendisine göre ibrenin ise Galatasaray'a dönük olduğunu sözlerine ekledi.