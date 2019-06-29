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Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton zeytinyağı ile yağlanacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kullanılacak yağlar Trakya Birlik tarafından teslim edildi.

Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton zeytinyağı ile yağlanacak

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kullanılacak yağlar Trakya Birlik tarafından teslim edildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:36
Kırkpınar'da pehlivanlar 3 ton zeytinyağı ile yağlanacak

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, yaptığı yazılı açıklamada, her yıl olduğu gibi pehlivanların yağlandığı zeytinyağının birlikleri tarafından karşılandığını belirtti.

Geleneğe sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade eden Akgün, "658 yıldan beri devam eden ata yadigarı sporumuzun yaşaması ve gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz, her yıl olduğu gibi bu yılda desteğimiz sürecek, güreşlerde kullanılan 3 ton zeytinyağı tarafımızdan her sene olduğu gibi karşılanırken ayrıca dereceye giren sporculara da kurum olarak 18 litrelik ayçiçek yağı verilmektedir." dedi.

Bu arada Trakya Birlik Güreş Kulübünün güreşlere baş boyunda İsmail Koç olmak üzere 100'e yakın pehlivanla katılacağını ifade eden Akgün, yağların Sarayiçi Er Meydanı depolarına gönderildiğini belirtti.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 5 Temmuz Cuma günü minik boy pehlivanların çayıra çıkışıyla başlayacak, 7 Temmuz Pazar günü başpehlivanın belirlendiği güreşle son bulacak.

Anahtar Kelimeler:
PehlivanKırkpınar
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