Kırkpınar başpehlivanlığını Ali Gürbüz kazandı

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı, rakibi Orhan Okulu'yu finalde yenen Ali Gürbüz oldu.

İki Antalyalı başpehlivan, tezahüratlar eşliğinde çıktıkları çayırda final öncesi önce yağlandı, ardından da peşrevleriyle seyirciyi selamladı.

Daha önce Kırkpınar'da iki kez birbirlerine rakip olan ve birer galibiyetleri bulunan Ali Gürbüz ile Orhan Okulu'nun güreşini, Hüsnü Patron yönetti.

2015 ve 2018 yıllarının başpehlivanı Orhan Okulu ile 2011 ve 2012 yıllarının başpehlivanı Ali Gürbüz'ün karşılaşması, sporcuların birbirini tartmasıyla başladı.

Orhan Okulu'nun kasnaktan tutma çabalarını Ali Gürbüz uzun kolları aracılığıyla iterek savuşturdu. Güreşin yirmi dakikası Orhan Okulu'nun çabaları, Ali Gürbüz'ün savunması şeklinde geçti. Kule hakemliği de güreşin pasif olduğu gerekçesiyle her iki güreşçiye de ihtar verdi.

Bu dakikadan sonra kasnak ve paça dalmaları ile Orhan Okulu güreşe az da olsa hareket getiren isim oldu. Ancak müsabaka, normal süresinde güreş zevkinden uzak bir şekilde devam etti. Seyirci de zaman zaman güreşin hızlanması için ıslıkladı.

40 dakikalık normal sürede yenişemeyen pehlivanlar, kendilerini sakladıkları altın puan bölümünde daha aktif bir güreş sergilediler.

Güreşin 48. dakikasında rakibi Orhan Okulu'nun paçasına daldığı sırada bu pozisyondan kurtulan Ali Gürbüz, bir anda künde pozisyonu aldı. Ali Gürbüz, kontrolü eline geçirmesi sonrası Orhan Okulu'nun dengesini bozarak açık düşürdü.

Puanı alarak güreşi kazanan Ali Gürbüz, bu sonuçla 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başpehlivan Ali Gürbüz'ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gürbüz'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.

Başpehlivan Gürbüz'ün altın kemerini, Bakan Kasapoğlu taktı

Başpehlivan Gürbüz, ikinci olan Orhan Okulu ve üçüncülüğü paylaşan Mehmet Yeşil Yeşil ile Hamza Köseoğlu, düzenlenen törenle kupalarını aldı. Ali Gürbüz'e altın kemeri, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından takıldı.

Diğer boylarda dereceye girenlerin ödüllerini, Edirne Valisi Ekrem Canalp, TBMM Başkanvekili Levent Gök, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, misafir milletvekilleri, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim takdim etti.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun cuma günü göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde Ali Gürbüz'ün gönderden indirmesiyle sona erdi.

Dereceye girenler

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde boylarında dereceye giren güreşçiler şöyle:

Minik-1:

1- Mehmet Arda Tanır / Muğla

2- Caner Arslan / Tekirdağ

3- Selahattin Can / Balıkesir

3- Arda Kaan Karamıklı / Antalya

Minik-2:

1- Güven Can Türkoğlu /Yalova

2- Necip Bülbül /Balıkesir

3- Sefa Yıldırım /Tokat

3- Mehmet Zafer Seçim / Antalya

Teşvik-2:

1- Yusuf Kırat / Amasya

2- Muhammet Güngörmüş / Balıkesir

3- Melih Türker / Balıkesir

3- Yusuf Can Akdaş / Balıkesir

Tozkoparan:

1- Muhammet Biçen / Antalya

2- Mustafa Şahin / Rize

3- Ali Güleç / Antalya

3- Emre Boz / Antalya

Ayak:

1- Ramazan Yıldız Çilenker / Antalya

2- Ozan Kıl / Muğla

3- Nevzat Kurugan / Samsun

3- Furkan Has / İstanbul

Deste-1:

1- Ömer Yasir Gökkaya / Antalya

2- Yıldıray Pala / İstanbul

3- Eren Kalkan / Antalya

3- Faruk Bafralı / Sinop

Deste-2:

1- Emre Ayyıldız / Edirne

2- Sefa Yılmaz / Zonguldak

3- Kemal Yılmazlar / Antalya

3- Erkan Taş / İstanbul

Deste-3:

1- Serdar Yıldırım / Sakarya

2- Efe Kölebaş / Ordu

3- Emirhan Topal / Ankara

3- Abdülhamit Ak / İstanbul

Küçük Orta Küçük:

1- Osman Kan /Antalya

2- Mustafa Kemal Kıyı / İstanbul

3- Orçun Kumaş / Bursa

3- Alihan Kocabıyık / Antalya

Küçük Orta Büyük:

1- Mert Altın / Kocaeli

2- Alpaslan Güçlü / Muğla

3- Yusuf Kaflı / Edirne

3- Yusuf Yıldırım / Antalya

Büyük Orta:

1- Ali İhsan Batmaz / Antalya

2- Okan Yavaş / Bursa

3- Yaşar Şan / Antalya

3- Serhat Elvan / Ordu

Başaltı:

1- Özkan Yılmaz / Ankara

2- Yalçın Üncül / Bursa

3- Menderes Saltık / Manisa

3- Yıldıray Akın / Kocaeli

Baş:

1- Ali Gürbüz / Antalya

2- Orhan Okulu / Antalya

3- Hamza Köseoğlu /Erzurum

3- Mehmet Yeşil Yeşil / Antalya

En iyi peşrev:

1- Gürsel Umut / Edirne

2- Talat Atahan Özcan / Edirne

3- Serkan Makas / Edirne

"Bu kemeri rahmetli babam için aldım"

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, Sarayiçi Er Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açılamada, Kırkpınar'da sadece kemer mücadelesi değil, aynı zamanda onur ve gurur mücadelesi de verdiğini belirtti.

Onur ve gurur savaşından galip çıktığını ifade eden Gürbüz, "Herkes şunu iyi bilsin! Ben savaşırım, asla pes etmem. Bu kemeri rahmetli babam için aldım. Zor yollardan, dar yollardan, karanlıktan çıktık da geldik. Tüm ekibime, tüm sevenlerimize, herkese bu kemeri armağan ediyorum ama özellikle babamın ruhuna." ifadelerini kullandı.

Devlet sporcusu unvanıyla ilgili soruya Gürbüz, "Bu sahada kemer almak çok zor. İki gündür verdiğimiz mücadeleleri görüyorsunuz. Buradaki her kemer anlamlı, her kemer önemli. Toplam 15-20 Kırkpınar başpehlivanı var. Bu unvan ülkemize bir yük değil. Biz maddi yönünü geçtik, bunun onurunu, gururunu yaşamak istiyoruz. Biz devlet sporculuğunu hak ediyoruz." yanıtını verdi.

Ailesinden ve sevenlerinden fedakarlık yaparak bir yıldır Kırkpınar'a hazırlandığını aktaran Gürbüz, destek olan herkese teşekkür etti.