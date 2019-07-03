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Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle hazırlanıyorlar

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak sporcular, Kel Aliço, Koca Yusuf ve Adalı Halil gibi efsane pehlivanların uyguladığı geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle hazırlanıyorlar

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak sporcular, Kel Aliço, Koca Yusuf ve Adalı Halil gibi efsane pehlivanların uyguladığı geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:58
Kırkpınar'a geleneksel yöntemlerle hazırlanıyorlar

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanına çıkacak sporcular, Kel Aliço, Koca Yusuf ve Adalı Halil gibi efsane pehlivanların uyguladığı geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. 

Hazırlıklarını Edirne Kent Ormanı'nda sürdüren pehlivanlar, Meriç Nehri kenarında atlı antrenörleri eşliğinde kum koşusu yaptı. Güreşçiler, ardından orman içinde dev araç lastikleri ve kalın urganlarla çalışıp, balyozla taş kırdı.

Geleneksel yöntemlerle kuvvet toplayan pehlivanlar, çalışmalarını taktik antrenmanlarla tamamladı.

Doğudelen: "Eski usuldeki çalışmalara da önem veriyoruz"

Edirne Şahi Spor Kulübü Başkanı Şamil Doğudelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, sporcuların Kırkpınar'a efsanevi pehlivanlar gibi hazırlandığını söyledi.

Kırkpınar öncesi çalışmalarını en iyi şekilde yapmaya çalıştıklarını belirten Doğudelen, "Özellikle yağlı güreşte modern tekniklerin yanı sıra, eski usuldeki çalışmalara da önem veriyoruz. Bu anlamda eski pehlivanlarımızı araştırıp, evlerine gittik. Doğdukları ülkelere gidip antrenman modellerini öğrendik. Bunların başında halat çekme, balyozla taş kırma, kum koşuları var. Bunları kendi antrenmanlarımıza ekledik." ifadelerini kullandı.

Geleneksel çalışma modellerinin karşılığını, aldıkları madalyalarla gördüklerini dile getiren Doğudelen, "Bugün Koca Yusuf'un evinde antrenman taşı duruyor. Biz gittik ve onu yerinde gördük. Bugün 3-4 başpehlivan o taşı kaldıramaz. Oradaki yaşlı insanlardan öğrendiğimiz antrenman metotlarını burada uyguluyoruz. Sporcularımız da adapte oldu. Onlar için de çok güzel oluyor. Atalarının antrenman modelleriyle çalışmak onlara ayrı bir motivasyon oluşturdu." diye konuştu.

Güreşçi Atakan Makas da geleneksel antrenman modellerinin faydasını gördüğünü belirterek, "Bir nevi 'acı kuvvet' oluyor. Geleneksel antrenmanlar gücümüzü ortaya çıkarmada daha etkili. Koca Yusuf'un, Kel Aliço'nun çalıştığı modelde antrenman yapmak, bize manevi olarak güç veriyor." şeklinde görüş belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Kırkpınar
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