Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104364
ALTIN
222.556
DOLAR
5.3797
STERLİN
7.1125
EURO
6.0996
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Kick boksçulardan Eshab-ı Kehf ziyareti

- Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan sporcular, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti

Kick boksçulardan Eshab-ı Kehf ziyareti

- Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bulunan sporcular, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etti

04 Mart 2019 Pazartesi 12:34
4 Okunma
Kick boksçulardan Eshab-ı Kehf ziyareti


KAHRAMANMARAŞ (AA) - Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası için Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gelen sporcular, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne ziyarette bulundu.

Afşin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona için ilçeye gelen 55 ilden yaklaşık 600 sporcu, "Yedi Uyurlar" mağarasını ziyaret edip Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezdi.

Kick Boks Federasyonu Genel Sekreteri Harun Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın kıyasıya mücadeleyle devam ettiğini, boş zamanlarda da ilçenin kültürel ve doğal güzelliklerini görmeye çalıştıklarını söyledi.

Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni ziyaret etmekten dolayı yaşadıkları mutluluğu dile getiren Demir, sporcuları ağırlayan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'e ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Afşin Belediye Başkanı Güven ise şampiyona için Afşin'e gelen sporcu ve teknik heyetleri Eshab-ı Kehf Külliyesi'nde ağırladıklarını belirtti.

Büyük bir organizasyona ilçede ev sahipliği yaptıklarını anlatan Güven, şampiyonanın aynı zamanda ilçenin tanıtımına da önemli katkısının olacağını ifade etti.

Sporcular ve teknik heyetin Eshab-ı Kehf'i ziyaretinin de önemli olduğunu aktaran Güven, "UNESCO listesinde yer alan Eshab-ı Kehf Külliyemiz bizim için çok önemli. Sporcularımıza Eshab-ı Kehf'i tanıttık. Bu kardeşlerimiz memleketlerine döndükleri zaman gönüllü elçilerimiz olacak." diye konuştu.

Antalya kick boks grubu antrenörü Mustafa Yakıcı ise Afşin'de bulunan Eshab-ı Kehf'in herkesin gelip görmesi gereken bir tarihi mekan olduğunu belirterek, "Sporcularımız dua etti. Burası ruhumuzun dinlendiği, huzur ve mutluluk veren bir yer." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
"Afşin Eshab-ı Kehf'teKahramanmaraşKick Boks Sporcularını AğırladıUNESCO Adayı Eshab-ı Kehf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni santrforlar Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Yeni santrforlar Galatasaray'ın yüzünü güldürmedi
Cüneyt Çakır Porto-Roma maçını yönetecek
Cüneyt Çakır Porto-Roma maçını yönetecek
Beşiktaş'ın santrforları deplasmanda kayıp
Beşiktaş'ın santrforları deplasmanda kayıp
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim