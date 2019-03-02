Kazada ölen taraftarlar





BURSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Bursaspor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk dakikasında her iki takımın oyuncuları, Afyonkarahisar'daki kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragüçlü iki taraftarı anmak için topa dokunmadı.

Bursaspor Kulübü yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonuna başvurarak, iki taraftar için saygı duruşunda bulunmak istediklerini bildirdi.

Gerekli izinler alınamayınca iki kulüp anlaştı ve futbolcular maçın başlama düdüğünün ardından ilk dakikada topa dokunmadan sessizce bekledi.

Maçı izleyen taraftarlar da iki takım oyuncularını ayakta alkışladı.