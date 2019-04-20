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Kasımpaşa ile Bursaspor berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa ile Bursaspor berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

Editör
Editör
20 Nisan 2019 Cumartesi 00:52
Kasımpaşa ile Bursaspor berabere kaldı
İstanbul

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kasımpaşa ile Bursaspor 1-1 berabere kaldı.

3. dakikada Aytaç Kara'nın uzaktan sert vuruşunda, top yandan auta gitti.

4. dakikada soldan Latovlevici'nin etkili ortasında altıpas önünde müsait durumda Sakho'nun vuruşunda, kaleci Ramazan topu iki hamlede kontrol etti.

19. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Latovlevici'nin kontrol ettikten sonra müsait durumda şutunda, meşin yuvarlak savunmada Josue Sa'ya çarparak kornere çıktı.

32. dakikada Saivet'in solda ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ertuğrul Ersoy, meşin yuvarlağı altıpasa ortaladı. Müsait durumda Sakho'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla dışarı gitti.

35. dakikada savunma arkasına atılan pasa hareketlenen Trezequet, solda kontrol ettiği meşin yuvarlakla içeri katetti. Kaleyi cepheden gören Mısırlı oyuncunun arka direğe plasesinde, top az farkla auta çıktı.

45+4. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda Hajradinovic'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farla auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

58. dakikada hızlı gelişen Bursaspor atağında sağdan hareketlenen Saivet, ceza sahası civarından topu içerde müsait durumda bulunan Lima'nın önüne çıkardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

60. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Rakip yarı alanın ortalarında iyi bir vücut çalımıyla rakiplerinden sıyrılan Perica, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürüp, soldan bindirme yapan Hafes'in önüne bıraktı. Bu oyuncunun ortasında, müsait durumda bulunan Trezequet gelişine şık bir vuruşla topu ağlarla buluştu: 1-0.

62. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ortasına Saivet'nin kafa vuruşunda, kaleci Scuffet meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.

65. dakikada Lima'nın oldukça uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.

Aynı dakika içinde soldan topla hareketlenen Lima, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girdi. Bu oyuncunun şutunda da top üstten dışarı gitti.

78. dakikada Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta altıpasın sağında topa iyi yükselen Ben Youssef'in kafa şutunda, meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı.

Aynı dakikada Furkan Soyalp, kaleci Scuffet tarafından ceza sahası içinde düşürüldü. Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı atışı için topun başına gelen Aytaç Kara, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

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